Инвестиции в новый комплекс «Московского эндокринного завода» составят 1,2 млрд рублей » Отменена государственная регистрация семи лекарственных препаратов Минздрав России отменил государственную регистрацию семи лекарственных препаратов и исключил их из государственного реестра лекарственных средств. Среди них: — «Диклофенак Гриндекс» (диклофенак) в форме мази для наружного применения 20 мг/г; — «Форкан» (флуконазол) в форме капсул 50 мг, 150 мг, 200 мг, противогрибковый препарат; — «Эмесет» (ондансетрон) в форме таблеток в пленочной оболочке 4 мг и 8 мг, противорвортное средство; — «Луан» (лидокаин), гель для местного применения, 1%, 2,5%; — «Нефлуан», гель для местного применения; — «Инфилинез» (лизенолид) в виде таблеток в пленочной оболочке, 600 мг, антибиотик; — «Танидол» (телмисартан) в виде таблеток в пленочной оболочке, 40 мг и 60 мг, препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Основанием послужили подачи уполномоченными лицами соответствующего заявления. gxpnews