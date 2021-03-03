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Отменена государственная регистрация семи лекарственных препаратов

Минздрав России отменил государственную регистрацию семи лекарственных препаратов и исключил их из государственного реестра лекарственных средств. Среди них:

— «Диклофенак Гриндекс» (диклофенак) в форме мази для наружного применения 20 мг/г;

— «Форкан» (флуконазол) в форме капсул 50 мг, 150 мг, 200 мг, противогрибковый препарат;

— «Эмесет» (ондансетрон) в форме таблеток в пленочной оболочке 4 мг и 8 мг, противорвортное средство;

— «Луан» (лидокаин), гель для местного применения, 1%, 2,5%;

— «Нефлуан», гель для местного применения;

— «Инфилинез» (лизенолид) в виде таблеток в пленочной оболочке, 600 мг, антибиотик;

— «Танидол» (телмисартан) в виде таблеток в пленочной оболочке, 40 мг и 60 мг, препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Основанием послужили подачи уполномоченными лицами соответствующего заявления.

gxpnews

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3 марта, 2021 | Просмотров: 46