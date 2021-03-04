AbbVie профинансирует перспективные исследования по лечению болезни Паркинсона

AbbVie заключила соглашение о приобретении калифорнийской компании Mitokinin, после того как та закончит разработку перспективных препаратов для лечения болезни Паркинсона.

AbbVie заключила соглашение о покупке компании Mitokinin, сообщает портал BioSpace. Согласно условиям сделки, AbbVie внесет предварительный платеж, в то время как Mitokinin продолжит разработку экспериментальных лекарственных средств (IND) от болезни Паркинсона. Если исследования окажутся успешными, AbbVie сможет приобрести компанию. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Mitokinin будет развивать свою программу по исследованию соединений PINK1. Они избирательно увеличивают активность белков PINK1, которые являются главными регуляторами контроля качества митохондрий. Компания считает, что, увеличивая активность PINK1, она может устранить митохондриальную дисфункцию, связанную с болезнью Паркинсона.

«Прорывный подход Mitokinin к PINK1 может произвести революцию в лечении болезни Паркинсона. Наши новые отношения с AbbVie являются ключом к продолжению нашего развития и потенциальному доступу пациентов к этому новому классу терапевтических средств», — заявил по этому поводу председатель совета директоров Mitokinin Майкл Д. Тейлор.

Mitokinin описывает PINK1 как систему контроля клетки за поврежденными митохондриями. Этот фермент стабилизируется только в присутствии деполяризованной митохондрии, после чего активирует процесс, известный как митофагия, который очищает поврежденную органеллу. В ходе исследований было продемонстрировано, что активация PINK1 противодействует воспалению, мутациям митохондриальной ДНК (мтДНК), а также метаболическим и протеостатическим сбоям, которые приводят к гибели клеток при болезни Паркинсона.

В конце февраля «ФВ» сообщал, что FDA одобрило применение препарата «Хумира», разработанного AbbVie, для лечения язвенного колита умеренной или выраженной активности у детей до 5 лет. «Хумира» – одно из самых продаваемых лекарственных средств за последние годы, в 2019 году оно принесло AbbVie почти 20 млрд долл., заработав больше денег, чем любой другой препарат в мире. В первой половине 2020 года препарат сохранил лидирующие позиции по продажам и принес AbbVie 9,54 млрд долл.

Николай Соколов

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