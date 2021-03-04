Takeda вернула себе права на препарат от энцефалопатий за 856 млн долларов

Японская фармацевтическая компания Takeda объявила, что вновь приобрела полные глобальные права на экспериментальный препарат TAK-935/OV935 (soticlestat) у американского производителя лекарственных средств от неврологических заболеваний Ovid Therapeutics. Сумма соглашения составила 856 млн долл.

Терапия, представляющая собой ингибитор фермента холестерин-24-гидроксилазы (CH24H), разрабатывается для лечения развивающихся и эпилептических энцефалопатий, в том числе синдрома Драве, синдрома Леннокса-Гасто, миоклонической эпилепсии, туберозного склероза и других заболеваний.

В 2017 году Takeda продала Ovid Therapeutics часть прав на soticlestat, который был разработан японским исследовательским центром Shonan, принадлежащим Takeda. Компании договорились о совместной разработке и коммерциализации препарата для лечения редких форм эпилепсий, обнаруженных у детей. В рамках первоначальной сделки японский производитель получил долю в уставном капитале Ovid Therapeutics, а также право на выплату в размере 85 млн долларов по мере достижения ключевых точек, связанных с разработкой лекарственного средства.

В соответствии с пересмотренным соглашением исключительная ответственность за дальнейшую разработку и коммерческую реализацию TAK-935/OV935 по всем миру целиком ложится на японскую компанию. При этом с Ovid Therapeutics сняты все финансовые обязательства перед Takeda. В обмен на это американский производитель получит авансовый платеж в размере 196 млн долл. и право на получение дополнительных выплат до 660 млн долларов по мере прохождения ключевых этапов создания продукта.

По словам руководителя отдела исследований и разработок компании Takeda Энди Плампа, фаза II исследования ELEKTRA, в ходе которого тестируется soticlestat, показала положительные результаты. Препарат способствовал снижению частоты судорожных припадков на 27,8% по сравнению с исходным уровнем в течение 12-недельного поддерживающего периода лечения. Также сообщается, что Takeda планирует начать заключительную фазу испытания этой терапии на детях и молодых людях в возрасте до 30 лет во втором финансовом квартале текущего года.

Фото: takeda.com

Владимир Заболотских

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