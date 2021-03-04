Минздрав предложил дополнить перечень подлежащих строгому учету лекарств

Минздрав предложил включить бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, прегабалин, тапентадол и тропикамид в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Ожидается, что приказ вступит в силу с 1 сентября.

Минздрав России разработал и вынес на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект приказа, которым утверждается перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету.

Этот документ разработан в связи с изданием постановления Правительства РФ № 667 от 27.05.2019, которыми список сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ дополнен позициями лекарственных препаратов: бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, прегабалин, тапентадол, тропикамид.

В соответствии с проектом приказа Минздрава, эти препараты включены в перечень «Лекарственные средства – фармацевтические субстанции и лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества (их соли, изомеры, простые и сложные эфиры, смеси и растворы независимо от концентрации), в сочетании с фармакологически неактивными веществами, а также лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие и ядовитые вещества в сочетании с фармакологически активными веществами (при условии включения их в перечень отдельной позицией)».

Эти препараты пользуются популярностью у аптечных наркоманов и аптеки, отпускающие их без рецепта, неоднократно штрафовались.

Ожидается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать ‎до 1 сентября 2027 года.

Елена Сидорова

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