Под санкции США попали производители и поставщики лабораторного оборудования и реактивов

Минторг США ввел санкции в отношении 27-го Научного центра Минобороны и девяти российских компаний, среди которых дистрибьюторы аналитических приборов и лабораторного оборудования. Все эти организации, как считают в Вашингтоне, могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения.

Минторг США опубликовал список организаций, попавших под торговые санкции в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. В него вошли девять российских компаний и 27-й Научный центр Минобороны. Уведомление опубликовано в Федеральном реестре США.

В санкционный список вошли:

ГК «Химмед» — занимается продажей химических реактивов и оборудования для лабораторий;

«Фемтеко» — специализируется на поставках высокотехнологичного оборудования и расходных материалов для областей химического анализа и спектрометрии;

«Интерлаб» — отечественный разработчик и производитель аналитического оборудования;

«Лабинвест» — официальный дистрибьютор Thermo Fisher Scientific (США) — производителя газовых хроматографов и масс-спектрометров. Также является эксклюзивным представителем и дистрибьютором компании CH Technologies (США), производителя ингаляционных камер для токсикологических исследований и курительных машин.

«Аналит продактс» — поставщик аналитического и испытательного оборудования. Генеральный дистрибьютор фирмы SHIMADZU («Шимадзу», Япония) — производителя аналитического лабораторного оборудования;

«Интертек Инструментс» — авторизованный дистрибьютер компании INTERTECH Trading Corporation (США) — поставщик аналитических приборов и систем анализа в промышленности;

ГК «Фармконтракт» — химико-фармацевтический холдинг России осуществляет комплексное создание и оснащение фармацевтических, химических, пищевых, биотехнологических производств, объектов химического синтеза, электронной промышленности и нефтехимических предприятий, различных лабораторных комплексов от идеи до выпуска первой серии продукта;

«Рау фарм» — поставляет медицинскую технику и изделия, лабораторно-аналитическое оборудование и реактивы зарубежных и отечественных производителей на российский рынок;

«Регионснаб» (существует несколько компаний с одинаковым названием, в списке нет указания о какой из них идет речь).

Под ограничения также попали ChimConnect AG (Швейцария), ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie (Германия).

Все перечисленные выше организации, как считают в США, могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.

pharmvestnik