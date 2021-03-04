В ЕАЭС приняты единые правила асептического фармпроизводства

Коллегия ЕЭК утвердила Руководство по асептическим процессам в фармацевтическом производстве. Документ также устанавливает единые подходы к инспектированию асептических производств и контролю обеспечения стерильности в рамках производственного процесса.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 1 марта утвердила Руководство по асептическим процессам в фармацевтическом производстве. Об этом сообщается на портале ЕЭК.

Документ содержит единые правила обеспечения стерильности производимых в промышленных масштабах лекарственных препаратов, подготовки и выполнения технологических процессов производства, квалификации помещений, оборудования и вспомогательных систем, подготовки персонала, работающего в зонах асептического производства, правила валидации стерильных фармацевтических производств и методы выполнения процедур валидации. Также руководство устанавливает единые подходы к инспектированию асептических производств и контролю обеспечения стерильности в рамках производственного процесса.

«Применение руководства позволит обеспечить взаимное признание результатов инспектирования асептических производств, устранение барьеров, связанных с различными подходами к оценке производств и допуску стерильных лекарственных препаратов на единый рынок», – считают в ЕЭК.

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