MSD поможет J&J удвоить производство вакцины против COVID-19 MSD поможет Johnson & Johnson нарастить производство своей вакцины против COVID-19. Компания предоставит для этих целей два своих предприятия, это поможет удвоить выпуск препарата. MSD (в США и Канаде – Merck & Co) поможет J&J производить вакцину против COVID-19, сообщает The Washington Post. Издание пишет, что ресурсы MSD могли бы удвоить выпуск вакцины Johnson & Johnson. Для этого компания выделит два предприятия в США. Одно из них будет заниматься конечным этапом упаковки вакцины – помещением препарата во флакон, а другое будет ответственно за производство самого препарата. Сделка заключена при поддержке американской администрации. Она заплатит MSD 268,8 млн долл. за модернизацию нескольких заводов до необходимых стандартов безопасности для производства вакцины, включая процессы ферментации в резервуарах и окончательного наполнения флаконов. Представители американской администрации отмечают, на данный момент Johnson & Johnson планирует произвести 94 млн доз своей вакцины к концу мая, а Pfizer и Moderna уже пообещали поставить к тому же сроку по 200 млн доз своих вакцин. К этому времени общего количества препаратов хватит для вакцинации примерно 260 млн взрослых американцев, которым можно принимать вакцину. Но соглашение с MSD рассчитано на вторую половину этого года, пишет The Washington Post. К этому времени первостепенными задачами станет борьба с новыми штаммами SARS-CoV-2 и обеспечение вакцинами развивающихся стран. В декабре этого года стало известно, что MSD прекратила разработку двух вакцин против COVID-19 из-за провала испытаний. Результаты исследований показали, что оба препарата вырабатывали меньше нейтрализующих антител для борьбы с инфекцией, чем другие вакцины против COVID-19. Они также вызывали более низкий иммунный ответ, чем организм людей, перенесших коронавирус естественным образом. C подобными проблемами столкнулась и французская Sanofi. Ее вакцина, разработанная вместе с GSK, не смогла вызвать достаточный иммунный ответ у пожилых людей, поэтому компании приняли решение создать новый препарат. Пока новая вакцина еще не создана, Sanofi заключила соглашение с Pfizer о производстве ее вакцины на своих заводах. К концу года планируется произвести до 100 млн доз для стран Европейского союза. Николай Соколов

