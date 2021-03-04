«Вектор» начнет исследование незаявленной вакцины против COVID-19

Этический комитет Минздрава дал положительное заключение исследованию вакцины «ЭпиВакКорона-Н». С документом ознакомился «ФВ».

«ЭпиВакКорона-Н» представляет собой вакцину на основе пептидных антигенов, следует из документа. Иммунобиологический препарат предназначен для профилактики COVID-19. Разрешение выдано ГНЦ ВБ «Вектор». Вакцину будут вводить взрослым добровольцам старше 18 лет.

В рамках исследования будут изучать безопасность и переносимость иммунобиологического препарата, а также реактогенность и иммуногенность. Испытание будет открытым, когда исследователь и доброволец знают, какой препарат получает участник. В документе не указано, что испытание «ЭпиВакКорона-Н» будет контролируемым или с введением плацебо.

Как следует из реестра разрешений клинических исследований Минздрава, информация об «ЭпиВакКорона-Н» не внесена.

«ФВ» направил запрос в Роспотребнадзор.

Минздрав одобрил применение вакцины «Вектор» для профилактики коронавирусной инфекции в октябре 2020 года. «ЭпиВакКорона» создана с использованием пептидов S-белка коронавируса, как и «ЭпиВакКорона-Н».

Как писал ранее «ФВ», в феврале завершились исследования «ЭпиВакКорона» на пожилых пациентах старше 60 лет. По словам разработчиков, Центр достиг положительных результатов. Исследования на детях планировались провести в шесть этапов. Первоначально «ЭпиВакКорону» планировали ввести подросткам 14-17 лет.

Генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов заявил о разработке комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19. Она будет защищать от двух инфекций сразу.

Елена Воронина

Маргарита Грошева

pharmvestnik