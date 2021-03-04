Оксана Юрченко покинула сеть «Аптечные традиции»

Директор по развитию московской аптечной сети ООО «УК Аптечные традиции» Оксана Юрченко 1 марта завершила свою работу в компании. Это она подтвердила «ФВ». Вместе с ней сеть покинули 10 сотрудников московского офиса.

Оксана Юрченко, занимавшая должность управляющего директора «Аптечных традиций» с 2019 года, а с ноября 2020 – должность директора по развитию, покинула компанию. Вместе с ней компанию покинули сотрудники отдела закупок, бухгалтерии, дизайна и отдела кадров.

«Все обязательства по сделке по слиянию «Фармастар» с «Аптечными традициями» нашей командой выполнены», – рассказала Юрченко «ФВ».

Аптечная сеть «Фармастар» (на момент сделки в сети было 93 аптеки), входящая в группу компаний «Северная звезда», была продана компании «Аптечные традиции» в конце 2019 года.

Директор ООО «Фармастар» Оксана Юрченко перешла на должность управляющего директора «УК Аптечные традиции». Она занималась развитием объединенной сети. После того, как сделка была полностью закрыта и завершена процедура ребрендинга сети, ею было принято решение покинуть компанию. «У руководителя компании есть своя команда управленцев», – пояснила Юрченко.

Сейчас экс-управляющий директор рассматривает несколько предложений о работе от игроков аптечного сегмента.

Смена управленческого состава компании происходит с ноября 2020 года, рассказал «ФВ» владелец и генеральный директор «Аптечных традиций» Дмитрий Руцкой. Решение об уходе Юрченко было принято по обоюдному согласию, сказал он.

С ноября 2020 года развитием сети занимается Ирина Петухова, которая ранее работала в сети «Горздрав». Она назначена управляющим директором компании.

«Идет смена команды под руководителя – это нормальное явление», – пояснил Руцкой.

По данным AlphaRM, сейчас у «Аптечных традиций» 345 точек (данные на январь 2021 года). Сеть присутствует в 10 российских регионах. Общий оборот аптек за январь 2021 года составил 409,43 млн. рублей.

Оксана Баранова

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