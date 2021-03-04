«Платиновая унция» объявила претендентов на победу в конкурсе в номинации «Digital-проект»

Стали известны претенденты на победу в номинации «Digital-проект» XXI Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Они были объявлены по итогам заседания Оргкомитета конкурса.

В шорт-лист вошли восемь проектов от шести фармкомпаний.

№ Наименование проекта Компания 1 «Разрывая круг». STADA (АО «Нижфарм») 2 В2В маркет-плейс прямых контактов и контрактов PharmaSpace 3 Ригла 2.0.2.0. ООО «РИГЛА» 4 Создание и открытие цифровой клиники Хронической Сердечной Недостаточности (далее по тексту – ХСН) ООО «АстраЗенекаФармасьютикалз» 5 Информационно-образовательный проект «Цифровая Академия ГЕРОФАРМ-врач будущего». ООО «ГЕРОФАРМ» 6 «Спектограмма» ООО «ГЕРОФАРМ» 7 Портал для специалистов в области здравоохранения CON-MED.RU ООО «ММА «МедиаМедика» 8 Интерактивный журнал для врачей «DigitalDoctor», digital-doc.ru ООО «ММА «МедиаМедика»

В этом году номинация «Digital-проект» переформатирована для сервисов, которые позволяют упростить жизнь фармацевтическим компаниям, врачам или пациентам. Для участия в ней было введено ограничение – не принимались заявки, связанные с медийными и контекстными рекламными активностями компаний.

В прошлом году в этой номинации победил проект компании «Фармстандарт» по созданию цифровой экосистемы для специалистов здравоохранения.

Номинация «Digital-проект» входит в категорию «Вектор года» (подкатегория «Проект года»). Подкатегория включает также номинации «Социальный проект» и «Бизнес-проект».

Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.

Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.

3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.

Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.

Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.

Сергей Рякин

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