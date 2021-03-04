CDC допустил комбинацию вакцин Pfizer и Moderna с препаратом J&J в случае аллергии

Пациенты, у которых наблюдалась аллергическая реакция на первую дозу вакцин против COVID-19 от Pfizer и Moderna, могут получить вакцину от Janssen, дочерней компании J&J, в качестве второй прививки. Об этом заявила эпидемиолог Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джессика МакНил, передает CNBC.

«В исключительных ситуациях, когда [пациентом] была получена первая доза мРНК-вакцины от COVID-19, но пациент не может завершить вакцинацию с той же или другой мРНК-вакциной, например, из-за противопоказаний – [ему] можно ввести однократную дозу вакцины компании Janssen», — рассказала она в понедельник на экстренном заседании Консультативного комитета CDC по практике иммунизации.

По словам специалиста, вакцину J&J можно вводить с минимальным интервалом в 28 дней с момента введения первой дозы вакцины, основанной на технологии мРНК, то есть препаратов от Pfizer и Moderna.

В настоящее время CDC рекомендует людям, у которых есть серьезная аллергическая реакция на первую инъекцию мРНК-вакцин, отказаться от второй прививки, пишет CNBC. МакНил отметила, что эти три вакцины «не взаимозаменяемы» и что безопасность и эффективность совмещения одной дозы вакцины Pfizer или Moderna и вакцины J&J не проверялись. Она добавила, что люди, которые получают препарат J&J, должны делать это «под наблюдением врача».

CNBC пишет, что в отношении вакцины J&J было зафиксировано «значительно меньше» случаев аллергических реакций на прививку по сравнению с вакцинами Moderna и Pfizer. Однако портал отмечает: она пока не распространялась среди широких слоев населения. Также CNBC отмечает, что в ходе клинических испытаний вакцины J&J среди его участников было зафиксировано два случая анафилаксии.

FDA одобрило вакцину J&J для экстренного использования в США на прошлой неделе. В отношении препарата сохраняются вопросы, связанные с его безопасностью и эффективностью, поскольку он показал разные результаты в борьбе с разными штаммами SARS-CoV-2. В частности, вакцина показала эффективность в 72% в США, 66% в Латинской Америке и 57% в Южной Африке.