В Италии обнаружен устойчивый к вакцинам «нигерийский» штамм SARS-CoV-2

«Нигерийский» вариант SARS-CoV-2 обнаружен в городе Брешиа на севере Италии. Итальянские специалисты полагают, что он может быть устойчивым к существующим вакцинам против коронавируса.

В Италии обнаружен «нигерийский» штамм SARS-CoV- 2, сообщает местное агентство AdnKronos. Этот вариант вируса может «вызывать беспокойство», поскольку его мутации «могут придать устойчивость к доступным сегодня вакцинам против COVID», – считает президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо.

По его словам, обнаружение вируса в Италии поможет специалистам изучить его и определить, насколько вакцины эффективны против него.

«Изолировав вирус, мы наконец сможем оценить, проявляет ли этот вариант большую агрессивность по сравнению с исходным штаммом или другими известными мутантными штаммами или нет, является ли он устойчивым к антителам, индуцированным вакцинацией или нет», – объясняет Карузо.

В феврале британские СМИ сообщали, что «нигерийский» штамм был обнаружен в Великобритании. Служба общественного здравоохранения Англии отмечала, что не имеет доказательств того, что этот штамм более опасный или распространяется быстрее, чем другие.

Впервые штамм B1525, который называют «нигерийским» вариантом SARS-CoV-2, был зафиксирован в Нигерии в декабре прошлого года. Глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джон Нкенгасонг тогда заявлял, что штамм не мог повлиять на более быстрое распространение вируса в стране.

Николай Соколов

pharmvestnik