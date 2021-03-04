Руководитель цифровой трансформации Минкультуры перешел на работу в Минздрав

Директор Департамента цифрового развития Министерства культуры Вадим Ваньков перешел на аналогичную должность в Минздрав. Накануне пост руководителя цифровой трансформации Минздрава покинул Дмитрий Селиванов.

Вадим Ваньков назначен на должность директора Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава. Ранее он занимал аналогичную должность в Министерстве культуры. Об этом сообщил Telegram-канал «ИТ в медицине». Эту информацию изданию «Медвестник» подтвердил источник в Минздраве.

Ваньков возглавил Департамент информационного и цифрового развития Минкульта в 2018 году, до этого был советником министра культуры. С 1996 года работал в компаниях DataForce, «Элвис-телеком», «ЦентрТелекомСервис Московской области», занимал пост руководителя подразделения корпоративных и комплексных проектов в «МТУ-Интел». В 2005 году возглавил управление маркетинга и стал заместителем генерального директора по коммерческой деятельности ОАО «КОМКОР».

Вчера пост директора Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава покинул Дмитрий Селиванов. Он занимал должность с 2019 года.

Фото: facebook.ru

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