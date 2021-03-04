Суммарный объем продаж новых препаратов по итогам 2020 года превысил 17,2 млрд рублей

В 2020 году в России было зарегистрировано 577 новых торговых наименований лекарственных средств. Годом ранее этот показатель достигал отметки в 590.

В прошлом году в России было зарегистрировано 52 новых МНН препаратов, из них 22 – российского производства. Суммарный объем продаж лончей по итогам года превысил 17,2 млрд руб. Самая большая доля принадлежит противовирусным средствам. Такие данные привела генеральный директор агентства «Курсор» Екатерина Задонская.

Скорость внедрения препарата зависит от многих факторов, включая действия регуляторов, ценообразование, динамику спроса и даже размеры самой компании-производителя, говорит гендиректор агентства мультимедийных коммуникаций «АСВ МЕДИА» Марина Яровикова. По ее словам, лонч препарата от крупного фармацевтического бренда провести проще, чем от небольшой или новой компании. Это объясняется тем, что хорошо известные игроки фармацевтического рынка пользуются доверием.

«Кроме того, врачи и пациенты часто неохотно переходят с уже хорошо известных препаратов на новые, даже если они совершеннее, – резюмирует Яровикова. – Поэтому нужно объективно подходить к прогнозированию результатов лонча и принимать во внимание все аспекты».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik