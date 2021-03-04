ГК «Сантэнс» и фармкомпания «Хеель Рус» заключили договор складского хранения и обслуживания

«Сантэнс» обеспечит хранение и обработку лекарственных препаратов компании «Хеель Рус» на складских площадках оптовой торговли для последующей их дистрибуции на территории РФ, а также услуги по таможенному оформлению, хранению и обработке продукции на складах временного хранения. Стороны подписали соответствующий договор.

Решение о сотрудничестве было принято на основании итогов тендера и результатов аудита качества, проведенного специалистами компании Heel на складских площадках «Сантэнс».

«Для нас важно иметь партнера с высокой экспертизой в отрасли, который может оказать нам качественное содействие в дальнейшем развитии бизнеса в России, – прокомментировала начало сотрудничества генеральный директор ООО «Хеель Рус» Елена Чиркова. – ГК «Сантэнс» давно зарекомендовала себя на российском фармацевтическом рынке как надежный партнер».

«ГК «Сантэнс» предоставляет «Хеель Рус» комплексную логистическую инфраструктуру и сервисные компетенции, – сообщил коммерческий директор ГК «Сантэнс» Юрий Петров. – Это отличная возможность консолидации товарных потоков и обработки грузов на единой операционной площадке, что позволяет оптимизировать расходы по обслуживанию и повысить качество и оперативность работы с дистрибьюторами».

Heel – фармацевтическая компания, которая специализируется на разработке биорегуляционных препаратов на основе природных ингредиентов. Штаб-квартира и завод располагаются в г. Баден-Баден, Германия. Препараты производителя доступны более чем в 50 странах и производятся с соблюдением стандартов GMP.

Группа компаний «Сантэнс» – крупнейший информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, с 2000 года оказывает услуги по таможенному оформлению и логистике лекарственных препаратов на территории России.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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