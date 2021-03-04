Минпромторг внес коррективы в порядок расчета платы за инспектирование зарубежных производств

Минпромторг дополнил Методику определения размера платы за оказание услуги по инспектированию зарубежных фармпроизводителей положениями, ‎в которых приведены расчеты предельного размера платы за оценку Плана корректирующих действий и копий документов, содержащих мероприятия по его выполнению.

Минюст России 26 февраля зарегистрировал Приказ Минпромторга России № 174 от 25.01.2021, которым вносятся изменения в Приказ Минпромторга № 3021 от 15.08.2019. Этим документом утверждена методика определения размера платы за оказание услуги по инспектированию производителей лекарственных средств, производство которых осуществляется за рубежом, на соответствие требованиям правил GMP и предельного размера платы за оказание этой услуги.

Минпромторг дополнил Методику положениями, ‎в которых приведены расчеты предельного размера платы за оценку Плана корректирующих и предупреждающих действий и копий документов, содержащих мероприятия по его выполнению.

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