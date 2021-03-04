Вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже в 42 странах мира

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в Анголе, Джибути и Республике Конго, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, «Спутник V» зарегистрировали уже 42 страны с общим населением более 1,1 млрд человек.

«Вакцинация является главным условием для преодоления пандемии. Регистрация «Спутник V» в Анголе, Джибути и Конго позволит партнерам получить доступ к безопасному и эффективному препарату, который пользуется высоким доверием и применяется по всему миру. Диверсификация национальных портфелей препаратов против коронавируса благодаря регистрации вакцины «Спутник V» — важный пример международного сотрудничества, главным результатом которого станут спасенные жизни», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено также в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове и Словакии.

gxpnews