ГК «Фармконтракт» попала под санкции США по делу Навального

Группа компания «Фармконтракт», занимающаяся комплексным созданием и оснащением фармацевтических, химических, пищевых, биотехнологических производств, попала под санкции США по делу об отравлении Алексея Навального. В санкционный список министерства торговли Соединенных Штатов вошли еще восемь российских компаний и 27-й Научный центр Минобороны.

«Фармконтракт» имеет большой опыт по организации аналитических и исследовательских лабораторий, полного цикла производства готовых лекарственных форм, промышленного производства фармацевтических субстанций, производства биологически активных веществ и биопродуктов, а также созданию вивариев и радиофармпроизводств.

Другие попавшие в список компании занимаются, в частности, поставками и обслуживанием различных аналитических приборов и другого оборудования, в том числе хроматографов, масс-спектрометров, химических реактивов, оборудования для лабораторий.

Все они, как считают в Вашингтоне, могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.

gxpnews