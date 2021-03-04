Эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac оценили в Турции в 83,5%

Врачи в Турции оценивают эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac в 83,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенные в среду данные Университета Хаджеттепе.

В Турции в октябре началась III фаза испытаний вакцины. Результаты исследования показали, что препарат снижает риск необходимости госпитализации заразившегося коронавирусом пациента на 100%.

Сам производитель вакцины, фармацевтическая компания Sinovac Biotech, оценивает эффективность препарата в 62,3% после двух доз, интервал между которыми должен составлять 28 дней.

14 января Турция приступила к массовой вакцинации населения от коронавируса. К настоящему времени первую дозу препарата CoronaVac получили более 7,2 млн человек, а вторую дозу — более 2,08 млн.

gxpnews