Отменена государственная регистрация шести лекарственных препаратов

Минздрав России 2 марта отменил государственную регистрацию шести лекарственных препаратов и исключил их из государственного реестра лекарственных средств. Среди них:
— «Теноретик» (атенолол+хлорталидон) в форме таблеток в пленочной оболочке, 100 мг+25мг, комбинированное антигипертензивное средство;
— «Коаксил» (тианептил) в форме таблеток 12,5 мг, атипичный трициклический антидепрессант;
— «Престанс» (амлодипин+периндоприл) в форме таблеток, лекарство для лечения артериальной гипертензии;
— «Асакол» (месалазин), таблетки 400 мг и 800 мг, противовоспалительное кишечное средство, применяется при лечении неспецифического язвенного колита и болезни Крона;
— Летросан (летрозол) в виде таблеток в 2,5 мг, используется для лечения гормонально-чувствительного рака молочной железы после операции;
— «Эпанова» (омега-3 карбоновые кислоты) в форме капсул 1000 мг.
Основанием послужили подачи уполномоченными лицами соответствующего заявления.