«ВЕРТЕКС» развивает присутствие в FMCG и e-commerce Эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac оценили в Турции в 83,5% » Отменена государственная регистрация шести лекарственных препаратов Минздрав России 2 марта отменил государственную регистрацию шести лекарственных препаратов и исключил их из государственного реестра лекарственных средств. Среди них: — «Теноретик» (атенолол+хлорталидон) в форме таблеток в пленочной оболочке, 100 мг+25мг, комбинированное антигипертензивное средство; — «Коаксил» (тианептил) в форме таблеток 12,5 мг, атипичный трициклический антидепрессант; — «Престанс» (амлодипин+периндоприл) в форме таблеток, лекарство для лечения артериальной гипертензии; — «Асакол» (месалазин), таблетки 400 мг и 800 мг, противовоспалительное кишечное средство, применяется при лечении неспецифического язвенного колита и болезни Крона; — Летросан (летрозол) в виде таблеток в 2,5 мг, используется для лечения гормонально-чувствительного рака молочной железы после операции; — «Эпанова» (омега-3 карбоновые кислоты) в форме капсул 1000 мг. Основанием послужили подачи уполномоченными лицами соответствующего заявления. gxpnews