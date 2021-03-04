«ВЕРТЕКС» развивает присутствие в FMCG и e-commerce

Фармпроизводитель «ВЕРТЕКС» наращивает продажи в неаптечном сегменте, сообщает компания. Этому способствуют наличие у нее ассортимента косметических брендов и всплеск спроса на дистанционную торговлю товарами народного потребления из-за пандемии.

Объем продаж FMCG-направления (товаров повседневного спроса) компании в 2020 году вырос почти в полтора раза в денежном выражении относительно 2019 года. При этом онлайн-продажи в канале электронной коммерции увеличились на 221%.

На долю FMCG-сегмента приходится около 23% объема продаж косметических средств компании и 2,2% продаж всего ассортимента в денежном выражении.

Неаптечные продажи «ВЕРТЕКС» развивает в трех направлениях:

— представленность косметической продукции в сетях национальных розничных ретейлеров — на данный момент в числе партнеров их шесть;

— e-commerce, включая интернет-магазины и маркетплейсы — свыше 10 площадок;

— третье направление сегодня также насчитывает более 10 офлайн-ретейлеров и состоит из четырех каналов продаж: сетей формата дрогери, региональных продуктовых сетей, магазинов с товарами для красоты и розничных сетей с продукцией для детей.

На всех этих площадках продаются средства пяти косметических брендов АО «ВЕРТЕКС» — ALERANA, «Асепта», «Ла-Кри», «Гинокомфорт», «Нормавен». В топ клиентов компании входят АО «Тандер» (сети магазинов «Магнит Семейный», «Магнит Косметик»), «Лента», Wildberries, Ozon.

«Компания осваивает востребованный и перспективный канал продаж в FMCG, широкий ассортимент позволяет это делать, — отмечает генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский. – К тому же, судя по всему, онлайн-торговля продолжит укреплять свои позиции и вне зависимости от пандемии. Многие покупатели приучились к дистанционным покупкам и продолжат их совершать».

В 2020 году компания прибавила более 10 площадок для FMCG-продаж – это национальные ретейлеры, представители сегмента e-commerce и сети магазинов детских товаров в офлайн. Согласно планам производителя, в 2021 году количество партнеров компании по развитию этого сегмента увеличится вдвое – их станет больше на девять маркетплейсов и 47 ретейлеров. Ожидаемый прирост объема продаж в FMCG – более 60 % в денежном выражении к 2020 году. В этом случае доля сегмента по итогам 2021 года составит 28 % от объема продаж косметических средств компании и 3,1 % от продаж всего ассортимента в денежном выражении.

«ВЕРТЕКС» активно развивает FMCG-направление более трех лет. На рынке актуален тренд на эко, био-, фармпродукцию. Байеры заинтересованы в покупке у производителей таких товаров.

Для сегмента FMCG компания разработала и запустила линейку шампуней и бальзамов для повседневного ухода за волосами ALERANA Pharma Care с учетом многолетней экспертизы в аптечном ассортименте косметики. Средства линейки отвечают основным потребительским требованиям: глубокое очищение, объем, интенсивное питание и укрепление волос. Это новое направление в серии средств для стимуляции роста и против выпадения волос ALERANA.

Весь ассортимент «ВЕРТЕКСА», включая лекарства, помимо стационарной аптечной розницы традиционно представлен в интернет-аптеках и на онлайн-сервисах по заказу препаратов.

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» основана в 1999 году в Санкт-Петербурге. В 2003 году запустила производство. С 2020 года компания включена в перечни системообразующих предприятий Санкт-Петербурга и России. Занимает первое место по доле рынка в аптеках РФ среди российских производителей антибактериальных препаратов, которые рекомендованы Минздравом для лечения осложнений на фоне COVID-19. В портфеле компании – 320 позиций продукции в портфеле, из них около 230 – лекарства; остальные продукты – это косметические средства, БАД собственных брендов. Более 65 тыс. аптек работают с продукцией компании в России, а также Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Монголии и Армении.

gxpnews