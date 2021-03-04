Merck заключает сделку по разработке прорывного онкологического препарата

Немецкая компания Merck намерена выплатить швейцарской биотехнологической компании Debiopharm около €900 млн ($1,08 млрд) за разработку и коммерциализацию препарата xevinapant, который применяется для лечения некоторых видов онкологии головы и шеи, сообщает Reuters.

По условиям лицензионного соглашения Merck выплатит Debiopharm €188 млн авансом и проведет дальнейшие нормативные и коммерческие этапы сделки на сумму до €710 миллионов евро, а также роялти.

«Этот актив на поздней стадии испытаний дополняет наш портфель в области здравоохранения, который станет одним из ключевых драйверов роста Merck в ближайшие годы», — говорится в заявлении генерального директора немецкой компании Стефана Ошманна.

Препарат в настоящее время находится на поздней стадии тестирования для терапии ранее неизлечимой местнораспространенной плоскоклеточной карциномы головы и шеи.

По данным Merck, результаты промежуточного исследования показали, что xevinapant вместе с химиолучевой терапией снижает риск смерти на 51% по сравнению с текущими стандартами лечения.

В феврале 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило данному препарату статус прорывной терапии.

gxpnews