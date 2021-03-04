Потери российского общества от ВИЧ ежегодно составляют 200 млрд рублей

Ежегодные потери российского общества от распространения ВИЧ в России составляют примерно 200 млрд рублей, причем 150 млрд руб. из них приходится на потери ВВП вследствие инвалидизации и преждевременной смертности населения от последствий заболевания, сообщает Remedium со ссылкой на заключение специалистов Научно-исследовательского финансового института Минфина России, которые проанализировали официальную статистику.

Эксперты подсчитали, что при успешном контроле ВИЧ-инфекции ежегодная рождаемость выросла бы на 6,2 тыс. человек. Кроме того, увеличение затрат на закупку антиретровирусных препаратов и тестирование на ВИЧ примерно на 60% (по сравнению с 2020 годом) позволит за период 2021 — 2030 гг. сократить прямые немедицинские затраты более чем на 100 млрд рублей, а общее снижение косвенных потерь ВВП составит около 1,7 трлн руб.

Оптимизация структуры проводимых мер наряду с увеличением затрат на контроль за инфекцией позволит увеличить количество новорожденных к 2030 году на 11,9 тыс. человек и сократить количество смертей за аналогичный период на 110,6 тыс. человек. Ожидаемая продолжительность жизни при этом вырастет практически на четыре месяца.

Реализация предложенного НИФИ Минфина сценария позволит обеспечить достижение целевых показателей Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС): 90% ВИЧ-инфицированных должны знать свой статус, 90% из них должны получать терапию и 90% добиться вирусной супрессии.

В конце декабря 2020 года была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года. Реализация предыдущей стратегии показала недостаточно удовлетворительные результаты – ВИЧ-инфекция по-прежнему наносит серьезный удар по демографии страны: инфицированы 0,6% населения России, а ежегодная смертность в 2019 году достигла 20 тыс. человек, причем преимущественно в трудоспособном возрасте. Темпы распространения вируса почти вдвое превышают худшие показатели стран Восточной Европы и Центральной Азии, при этом 19% инфицированных до сих пор не знают своего статуса.

gxpnews