Solopharm запустил в Петербурге биотехнологическое производство за 1,1 млрд рублей

Новая линия по созданию препаратов на основе биологических молекул запущена на петербургском заводе Solopharm. Компания намерена во втором полугодии 2021 года начать доклинические испытания биосимиляров для лечения онкологических заболеваний. Здесь же планируется разработка препаратов от глазных болезней и ревматоидного артрита.

Solopharm (ООО «Гротекс») запустил линию по разработке лекарств на основе моноклональных антител, сообщил генеральный директор компании Олег Жеребцов. Стоимость новой лаборатории площадью 440 кв. м на существующем заводе компании в Санкт-Петербурге составила 1,1 млрд руб.

«Российский рынок моноклональных антител в прошлом году составил 144 млрд руб. Эти препараты, вероятно, в горизонте 5–10 лет будут самыми эффективными с точки зрения терапевтической ценности. В нашей стране должно быть на два порядка больше биотехнологических компаний, так как их продукция стоит сейчас невероятно дорого и в основном привозится из-за границы. Если брать биотехпродукты, 85% – это импорт. Только в США около 4 тыс. биотехкомпаний сейчас, у нас меньше десяти», – рассказал Жеребцов.

Новый промышленный участок, на котором будет производиться культивирование белка, включит разработку аналогов шести препаратов для лечения онкологических, офтальмологических и аутоиммунных заболеваний. Это, например, препарат от ревматоидного артрита. Как пояснили в компании, в середине 2021 года планируется начать доклинические испытания биосимиляров средства для лечения рака. Вывод его на рынок может произойти в течение 5–7 лет.

Завод жидких лекарственных форм Solopharm в Петербурге по итогам 2020 года показал выручку в 14 млрд руб., сообщил Олег Жеребцов. Он отметил, что компания намерена инвестировать до 5 млрд руб. каждые три года в запуск новых проектов в фармацевтической сфере.

В сентябре 2020 года Solopharm начал строить новый завод по выпуску таблеток за 3,5 млрд руб.

Фото: Юлия Куликова

Юлия Куликова

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