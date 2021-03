Компания Glenmark удостоена награды «Инновация года» в фармацевтической отрасли Индии

Glenmark Pharmaceuticals объявила о получении награды «Инновация года» в фармацевтической отрасли Индии в рамках церемонии награждения на конференции «Фармацевтическая отрасль и медицинские изделия Индии, 2021 г.». Ежегодная церемония награждения состоялась уже в шестой раз. Награду совместно присуждают Департамент фармацевтики Министерства химической промышленности и удобрений Индии, Федерация торгово-промышленных палат Индии (FICCI) и Национальное агентство содействия и поощрения инвестиций Индии (Invest India).

Награда стала признанием многочисленных патентов и инновационных разработок компании Glenmark за последние три года в ключевых терапевтических областях: респираторные болезни, дерматология и онкология. Также отмечен вклад компании в развитие сектора здравоохранения в том, что касается неудовлетворенных медицинских потребностей пациентов как на текущий момент, так и в перспективе.

«Сейчас более, чем когда-либо, мы видим потребность в особом внимании к инновациям в области фармацевтики и в здравоохранении для удовлетворения потребностей пациентов в лечении инфекционных и хронических заболеваний, – прокомментировал получение награды председатель правления и управляющий директор компании Glenmark Pharmaceuticals г-н Гленн Салданха. – Наша цель – всегда быть готовыми к будущему, и, соответственно, инновации являются неотъемлемой частью всех наших действий и усилий. Мы выражаем благодарность правительству Индии за это признание. Для нас это служит ободряющим напоминанием необходимости продолжать нашу значимую работу в Индии и во всем мире».

Компания Glenmark ранее уже была удостоена трех наград Департамента фармацевтики – «Лидер фармацевтической индустрии Индии» (India Pharma Leader Award), 2015 г., «Компания года» (Company of the Year), 2016 г., а также «Программа года в области Корпоративной Социальной Ответственности» (Corporate Social Responsibility Program of the Year), 2017 г.

