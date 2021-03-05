Обнаруженные в Конго люди с ВИЧ могут способствовать поиску новых средств против заболевания

К элитным контролерам относят людей с ВИЧ-инфекцией, которые не применяют антиретровирусные (АРВ) препараты и при этом имеют устойчивую низкую вирусную нагрузку – не более 50 копий/мл. Вероятность развития СПИДа у них меньше, чем у других ВИЧ-инфицированных.

Исследование проводилось в городе Киншаса, где в 2017–2019 годах более 10 тыс. жителей прошли скрининг. Антитела были выявлены у 1968 человек, а вирусная нагрузка не обнаружилась у подгруппы из 429 участников, следует из публикации. Однако исследователи определили, что приблизительно 60% из них на самом деле применяли АРВ-препараты, еще 12% – получили ложноположительные результаты на антитела.

Оставшихся 84 участников ученые посчитали элитными контролерами. Отмечается, что такие люди обнаруживались практически во всех местах сбора образцов, но их концентрация не была высокой в одном месте.

Дополнительно исследователи рассмотрели образцы, взятые в ДРК в ходе эпидемиологического наблюдения в 1987-м и 2001–2003 годах, когда АРВ-препараты не были доступны. В эти периоды обнаружились аналогичные тенденции.

Ученые предполагают, что уникальная способность контролировать инфекцию возникла в Конго неспроста: считается, что эпидемия ВИЧ началась именно здесь. Дальнейшее изучение выявленной группы элитных контролеров должно пролить свет на новые генетические механизмы подавления репликации вируса. Не исключено, что в результате таких исследований могут быть предложены новые мишени для противовирусных средств или основа для создания вакцин.

Анастасия Теслина

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