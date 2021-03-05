Закупки лекарств для льготников начнут проводить на основании федерального регистра

Создание сервисов для льготных категорий граждан является одним из приоритетов Минздрава. Это станет возможным после запуска федерального регистра льготников.
Формирование федерального регистра граждан льготной категории находится в завершающей стадии. В 2021 году Минздрав планирует перейти к закупкам медицинской продукции на основании данных регистра, сказал заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев во время конференции «ИКТ в здравоохранении» (организатор CNews), передает корреспондент «ФВ».
По его словам, формирование заявок на поставку медицинской продукции будет происходить на основании информации о потребностях (плановых, фактических, прогнозируемых), остатках и плановых поставках. Предстоит провести интеграцию с государственными информационными системами субъектов и наладить автоматизированную передачу сведений о льготополучателях, назначенной/отпущенной им продукции, закупках лекарственных препаратов.
Презентация Павла Пугачева
«У нас довольно большое количество граждан льготных категорий, и создание для них сервисов является для нас приоритетом, – сказал Пугачев. – С запуском регистра мы сможем информировать граждан на портале госуслуг о тех льготах, которые им положены, затем формировать электронные рецепты на получение лекарств, обеспечить информирование, где они эти препараты смогут получить».
В феврале директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко заявляла, что регистр должен заработать в июле.
Фото: Екатерина Погонцева
Екатерина Погонцева
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