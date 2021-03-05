Центр планирования и организации лекобеспечения закупит противовирусные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку противовирусных препаратов ритонавир, эфавиренз, пэгинтерферон альфа-2a, софосбувир, атазанавир и эфавиренз.

Прием заявок на ритонавир и эфавиренз заканчивается 19 марта, на остальные препараты – 12 марта. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

– Ритонавир, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 396 337 145,94 руб.

– Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 347 681 027,69 руб.

– Пэгинтерферон альфа-2a, раствор для подкожного введения, 180 мкг/0,5 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 9 548 000,00 руб.

– Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 129 149 579,79 руб.

– Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 256 668 948,69 руб.

– Атазанавир, капсулы, 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 145 065 171,00 руб.

– Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 803,40 руб.

– Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 33 051,15 руб.

Елена Сидорова

pharmvestnik