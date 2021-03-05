Средняя стоимость дозы вакцины от COVID-19 в даркнете составила 500 долларов

Одна доза вакцины от COVID-19 продается в даркнете в среднем за 500 долл., сообщили эксперты «Лаборатории Касперского». Предлагают в основном вакцины от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna. Там также можно купить фальшивые сертификаты о вакцинации и справки об отсутствии заболевания.

«Лаборатория Касперского» изучила 15 теневых площадок и обнаружила объявления о продаже трех видов запатентованных вакцин от коронавируса – Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna, а также некоторых еще не запатентованных. Цены на дозу, необходимую одному человеку, варьируются от 250 до 1200 долл., пишут «Известия».

Объявления приходят преимущественно из Франции, Германии, Великобритании и США. Общение с продавцами происходит через защищенные мессенджеры с функцией удаления сообщений по таймеру. Оплата в основном требуется в биткоинах. Судя по анализу трансакций, многие авторы объявлений, обнаруженных компанией, провели от 100 до 500 операций.

«Сделать однозначный вывод, являются ли предложения о продаже вакцин в даркнете скамом или покупатели действительно получают то, что ищут, невозможно. Под некоторыми из таких объявлений были положительные отзывы. Можно предположить, что в результате части сделок люди действительно приобретали нужный товар. Теоретически это возможно, поскольку в медицинских учреждениях по всему миру при вскрытии упаковки с вакциной иногда остаются неиспользованные дозы», – подчеркнул эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

В то же время получить гарантию, что все условия правильного хранения вакцины соблюдались, вряд ли получится. Нет гарантии и того, что в ампулах действительно продается вакцина, добавил эксперт.

Кроме того, на черном рынке продаются фальшивые сертификаты о вакцинации. В некоторых странах требуется справка об отсутствии COVID-19, например, для похода в офис или командировок, поездок в отпуск. В русскоязычном сегменте даркнета ее стоимость оценивается в 3,5–5 тыс. руб., сообщили в компании.

pharmvestnik