Индийская вакцина COVAXIN продемонстрировала эффективность в 81% случаев

Bharat Biotech опубликовал заявление, согласно которому вакцина компании от COVID-19 под названием COVAXIN имеет 81%-ную эффективность. Препарат также смог выработать иммунитет против новых штаммов коронавируса.

Вакцина от COVID-19, известная под торговой маркой COVAXIN (BBV152), которая была разработана индийской фармацевтической компанией Bharat Biotech, показала 80,6%-ную эффективность в ходе фазы III клинического испытания, организованного в Индии. О промежуточных результатах исследования стало известно из пресс-релиза производителя.

Промежуточный анализ данных испытания основан на 43 случаях заболевания COVID-19. Симптомы заболевания варьировались от легкой до средней и тяжелой формы. Из общего числа зараженных 36 случаев были зарегистрированы в группе плацебо, семь – среди участников, получивших вакцину. В дальнейшем планируется провести исследование на основе 87 случаев заболевания и в конце – на основе 130.

В последней фазе исследования приняли участие 25 800 человек в возрасте от 18 до 98 лет, в том числе 2433 человека старше 60 лет и 4500 человек с сопутствующими заболеваниями.

Кроме того, промежуточные результаты включают предварительный обзор данных по безопасности вакцины, согласно которому препарат имеет низкую частотность возникновения тяжелых побочных эффектов, а также случаев, требующих обращения за медицинской помощью.

«COVAXIN демонстрирует высокую клиническую эффективность против COVID-19, а также значительную иммуногенность против быстро распространяющихся вариантов коронавируса», – заявил глава Bharat Biotech Кришна Элла.

Анализ, проведенный Национальным институтом вирусологии Индии, действительно продемонстрировал, что антитела, выработанные вакциной индийского производителя, способны нейтрализовать британский и некоторые другие гетерологичные штаммы коронавируса. Публикация с данными исследования размещена в журнале bioRxiv.

Более 40 стран мира уже выразили интерес к покупке COVAXIN, не требующего особых условий хранения. Инактивированную вакцину можно хранить при температуре от 2 до 8 °C.

Многие индийцы испытывают скептицизм по отношению к препарату Bharat Biotech. Вакцина получила одобрение от местного регулятора в январе этого года, несмотря на отсутствие данных об эффективности. Многие политики в Индии, в том числе премьер-министр страны Нарендру Моди, привились на этой неделе COVAXIN вместо препарата британско-шведской компании AstraZeneca, с целью повысить доверие к местной вакцине.

Владимир Заболотских

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