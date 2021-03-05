«ФК Пульс» возглавил рейтинг дистрибьюторов по итогам 2020 года

По результатам 2020 года «Пульс» впервые возглавил годовой рейтинг дистрибьюторов. В квартальных рейтингах 2019 года «Пульс» уже поднимался на первую строчку, но тогда по итогам года занял второе место. В 2020 году «Пульс» лидировал по итогам каждого квартала.
ТОП-15 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке
|Ранг
|Дистрибьютор
|Объем, млрд. руб.
|Прирост
|Доля
|1
|Пульс
|254,2
|15%
|14,7%
|2
|Протек
|241,5
|5%
|14,0%
|3
|Катрен
|239,2
|16%
|13,8%
|4
|Р-Фарм
|132,7
|41%
|7,7%
|5
|Фармкомплект
|106,7
|16%
|6,2%
|6
|Гранд Капитал
|94,9
|33%
|5,5%
|7
|БСС
|66,5
|15%
|3,8%
|8
|Профит-мед
|57,0
|16%
|3,3%
|9
|Ассоциация «Асфадис»
|43,2
|4%
|2,5%
|10
|Биотэк
|41,1
|104%
|2,4%
|11
|Ланцет
|38,4
|29%
|2,2%
|12
|Фармимэкс
|38,2
|0%
|2,2%
|13
|Авеста Фармацевтика
|36,9
|12%
|2,1%
|14
|Джи Ди Пи
|36,6
|-16%
|2,1%
|15
|Магнит
|33,3
|8%
|1,9%
|16
|Ирвин 2
|31,9
|14%
|1,8%
|17
|Агроресурсы
|31,0
|36%
|1,8%
|18
|ГК «Евросервис»
|23,4
|-2%
|1,4%
|19
|ЗдравСервис
|19,7
|14%
|1,1%
|20
|Медипал-онко
|14,6
|10%
|0,8%
|21
|Фармстор
|12,4
|29%
|0,7%
|22
|Северо-Запад
|11,5
|37%
|0,7%
|23
|Фармлайн
|9,2
|167%
|0,5%
|24
|Волгофарм
|7,3
|19%
|0,4%
|25
|Мединторг
|7,2
|6%
|0,4%
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства
Стоит отметить, что в 2010 году компания была на 8 месте с долей в 2,5%. Таким образом, за 10 лет оборот «ФК Пульс» вырос в 19 раз.
Аналитики связывают 2020 год со всеми его вызовами с проверкой на прочность для дистрибьюторского звена. Отмечается, что именно от него во многом зависела бесперебойная работа по обеспечению населения лекарственными средствами: своевременная доставка препаратов в аптеки, работа с производителями по закрытию возникающей деферктуры, — эти и другие существенные задачи в очередной раз подтвердили, что дистрибуторы являются неотъемлемой частью товаропроводящей цепочки и их значимость очень высокая.
В 2020 году кризис был связан не только с макроэкономическими факторами, но и непосредственно со здоровьем людей, — подчеркивают в DSM Group. — В результате снижения спроса на лекарственные препараты не наблюдалось. Вторая причина – это дополнительное финансирование лекарственного обеспечения из государственного бюджета. На протяжении последних двух лет мы наблюдаем увеличение объемов выделяемых денежных средств как на уже существующие программы (речь в первую очередь идет о национальном проекте по онкологии), так и на новые (в 2020 году дополнительное финансирование получило направление кардиозаболеваний)».
По мнению аналитиков, последний фактор заметно влияет на расстановку в рейтинге фармацевтических дистрибуторов. Компании, которые имеют заметную долю в государственном сегменте, показывают более высокую динамику по сравнению с компаниями, которые в большей мере сосредоточены на коммерческом сегменте.
В 2020 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 729 млрд. руб., что на 10,2% выше, чем в 2019 году. По итогам 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке достигла 74,1%. Относительно 2019 года этот показатель увеличился на 2,7%. За несколько последних лет именно в 2020 году возобновился рост концентрации, до этого доля ТОП-10 сокращалась: на 10% с 82% рынка в 2015 году.
По итогам 2020 года «Пульс» — лидер как по рынку в целом, так и отдельно в коммерческом сегменте. При этом дистрибутор планирует развиваться и в перспективном сегменте государственных закупок.
ТОП-10 дистрибуторов по сегментам
|Аптечный сегмент
|Государственные закупки
|Ранг
|Дистрибьютор
|Доля
|Дистрибьютор
|Доля
|1
|Пульс
|21,7%
|Р-Фарм
|12,2%
|2
|Катрен
|20,6%
|Фармимэкс
|6,1%
|3
|Протек
|18,9%
|Биотэк
|5,9%
|4
|Фармкомплект
|8,2%
|Ирвин 2
|5,0%
|5
|Гранд Капитал
|7,9%
|БСС
|4,7%
|6
|Профит-мед
|4,4%
|Джи Ди Пи
|3,6%
|7
|БСС
|3,3%
|Протек
|3,5%
|8
|СИА (Магнит)
|3,0%
|Ланцет
|3,5%
|9
|Агроресурсы
|2,8%
|ГК «Евросервис»
|3,3%
|10
|Авеста Фармацевтика
|2,8%
|Авеста Фармацевтика
|3,0%
Материал партнера: «Пульс»