«ФК Пульс» возглавил рейтинг дистрибьюторов по итогам 2020 года

По результатам 2020 года «Пульс» впервые возглавил годовой рейтинг дистрибьюторов. В квартальных рейтингах 2019 года «Пульс» уже поднимался на первую строчку, но тогда по итогам года занял второе место. В 2020 году «Пульс» лидировал по итогам каждого квартала.

ТОП-15 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке

Ранг Дистрибьютор Объем, млрд. руб. Прирост Доля 1 Пульс 254,2 15% 14,7% 2 Протек 241,5 5% 14,0% 3 Катрен 239,2 16% 13,8% 4 Р-Фарм 132,7 41% 7,7% 5 Фармкомплект 106,7 16% 6,2% 6 Гранд Капитал 94,9 33% 5,5% 7 БСС 66,5 15% 3,8% 8 Профит-мед 57,0 16% 3,3% 9 Ассоциация «Асфадис» 43,2 4% 2,5% 10 Биотэк 41,1 104% 2,4% 11 Ланцет 38,4 29% 2,2% 12 Фармимэкс 38,2 0% 2,2% 13 Авеста Фармацевтика 36,9 12% 2,1% 14 Джи Ди Пи 36,6 -16% 2,1% 15 Магнит 33,3 8% 1,9% 16 Ирвин 2 31,9 14% 1,8% 17 Агроресурсы 31,0 36% 1,8% 18 ГК «Евросервис» 23,4 -2% 1,4% 19 ЗдравСервис 19,7 14% 1,1% 20 Медипал-онко 14,6 10% 0,8% 21 Фармстор 12,4 29% 0,7% 22 Северо-Запад 11,5 37% 0,7% 23 Фармлайн 9,2 167% 0,5% 24 Волгофарм 7,3 19% 0,4% 25 Мединторг 7,2 6% 0,4%

Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства

Стоит отметить, что в 2010 году компания была на 8 месте с долей в 2,5%. Таким образом, за 10 лет оборот «ФК Пульс» вырос в 19 раз.

Аналитики связывают 2020 год со всеми его вызовами с проверкой на прочность для дистрибьюторского звена. Отмечается, что именно от него во многом зависела бесперебойная работа по обеспечению населения лекарственными средствами: своевременная доставка препаратов в аптеки, работа с производителями по закрытию возникающей деферктуры, — эти и другие существенные задачи в очередной раз подтвердили, что дистрибуторы являются неотъемлемой частью товаропроводящей цепочки и их значимость очень высокая.

В 2020 году кризис был связан не только с макроэкономическими факторами, но и непосредственно со здоровьем людей, — подчеркивают в DSM Group. — В результате снижения спроса на лекарственные препараты не наблюдалось. Вторая причина – это дополнительное финансирование лекарственного обеспечения из государственного бюджета. На протяжении последних двух лет мы наблюдаем увеличение объемов выделяемых денежных средств как на уже существующие программы (речь в первую очередь идет о национальном проекте по онкологии), так и на новые (в 2020 году дополнительное финансирование получило направление кардиозаболеваний)».

По мнению аналитиков, последний фактор заметно влияет на расстановку в рейтинге фармацевтических дистрибуторов. Компании, которые имеют заметную долю в государственном сегменте, показывают более высокую динамику по сравнению с компаниями, которые в большей мере сосредоточены на коммерческом сегменте.

В 2020 году объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибуторов составил 1 729 млрд. руб., что на 10,2% выше, чем в 2019 году. По итогам 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибуторов на фармацевтическом рынке достигла 74,1%. Относительно 2019 года этот показатель увеличился на 2,7%. За несколько последних лет именно в 2020 году возобновился рост концентрации, до этого доля ТОП-10 сокращалась: на 10% с 82% рынка в 2015 году.

По итогам 2020 года «Пульс» — лидер как по рынку в целом, так и отдельно в коммерческом сегменте. При этом дистрибутор планирует развиваться и в перспективном сегменте государственных закупок.

ТОП-10 дистрибуторов по сегментам

Аптечный сегмент Государственные закупки Ранг Дистрибьютор Доля Дистрибьютор Доля 1 Пульс 21,7% Р-Фарм 12,2% 2 Катрен 20,6% Фармимэкс 6,1% 3 Протек 18,9% Биотэк 5,9% 4 Фармкомплект 8,2% Ирвин 2 5,0% 5 Гранд Капитал 7,9% БСС 4,7% 6 Профит-мед 4,4% Джи Ди Пи 3,6% 7 БСС 3,3% Протек 3,5% 8 СИА (Магнит) 3,0% Ланцет 3,5% 9 Агроресурсы 2,8% ГК «Евросервис» 3,3% 10 Авеста Фармацевтика 2,8% Авеста Фармацевтика 3,0%

Материал партнера: «Пульс»

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