«Платиновая унция» объявила претендентов на победу в конкурсе в номинации «Креатив года»

На победу в номинации «Креатив года» XXI Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» претендуют 13 проектов от шести фармкомпаний. Они были объявлены по итогам заседания Оргкомитета конкурса.

В шорт-лист вошли следующие проекты:

№ Наименование проекта в номинации «Креатив года» к представлению Экспертам Компания 1 Литературно-художественное издание, посвященное 30-летию российской фарминдустрии и ГК «Протек». Группа компаний «Протек» 2 Разработка концепции и создание видеоролика для продвижения бренда «Трекрезан» для конечного потребителя ООО «Гротекс» 3 Разработка концепции и создание видеоролика для продвижения бренда «Ангидак» среди конечного потребителя ООО «Гротекс» 4 Стратегия активного роста нового продукта в линейке Аквалор-Аквалор Актив с помощью инновационной креативной рекламной кампании STADA (АО «Нижфарм») 5 Разработка креативной концепции и создание рекламной коммуникации-ТВ -ролика бренда «Аквадетрим» АО «Акрихин» 6 Запуск новой коммуникационной платформы по бренду Витапрост на конечного потребителя STADA (АО «Нижфарм») 7 Коммуникационная кампания «Губернские аптеки – больше, чем просто аптеки» АО «Губернские аптеки» 8 Рекламная кампания «Губернские аптеки» — гид вашего безопасного лета» АО «Губернские аптеки» 9 Рекламная кампания «24farmacia.ru» АО «Губернские аптеки» 10 Спецпроект «Лента добра» в поддержку бренда «Спазмалгон». ООО «ТЕВА» 11 Мирамистин®. Первое правило безопасности. ООО «ИНФАМЕД К» 12 Креативная социально-благотворительная акция «Играй за жизнь» ООО «ТакедаФармасьютикалс» 13 ТВ ролик бренда АнвиМакс «Не болей, Россия» ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

В прошлом году в этой номинации победил проект Bayer – коммуникационная кампания препарата «Терафлекс» «Хочу. Могу. Делаю».

Номинация «Креатив года» входит в категорию «Коммуникация года». Эта категория также включает номинацию «Рекламная/маркетинговая кампания».

Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».

Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.

Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.

3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.

Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.

Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.

Сергей Рякин

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