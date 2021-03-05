«Платиновая унция» объявила претендентов на победу в конкурсе в номинации «Креатив года»

На победу в номинации «Креатив года» XXI Всероссийского открытого Конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» претендуют 13 проектов от шести фармкомпаний. Они были объявлены по итогам заседания Оргкомитета конкурса.
В шорт-лист вошли следующие проекты:
|№
|Наименование проекта в номинации «Креатив года» к представлению Экспертам
|Компания
|1
|Литературно-художественное издание, посвященное 30-летию российской фарминдустрии и ГК «Протек».
|Группа компаний «Протек»
|2
|Разработка концепции и создание видеоролика для продвижения бренда «Трекрезан» для конечного потребителя
|ООО «Гротекс»
|3
|Разработка концепции и создание видеоролика для продвижения бренда «Ангидак» среди конечного потребителя
|ООО «Гротекс»
|4
|Стратегия активного роста нового продукта в линейке Аквалор-Аквалор Актив с помощью инновационной креативной рекламной кампании
|STADA (АО «Нижфарм»)
|5
|Разработка креативной концепции и создание рекламной коммуникации-ТВ -ролика бренда «Аквадетрим»
|АО «Акрихин»
|6
|Запуск новой коммуникационной платформы по бренду Витапрост на конечного потребителя
|STADA (АО «Нижфарм»)
|7
|Коммуникационная кампания «Губернские аптеки – больше, чем просто аптеки»
|АО «Губернские аптеки»
|8
|Рекламная кампания «Губернские аптеки» — гид вашего безопасного лета»
|АО «Губернские аптеки»
|9
|Рекламная кампания «24farmacia.ru»
|АО «Губернские аптеки»
|10
|Спецпроект «Лента добра» в поддержку бренда «Спазмалгон».
|ООО «ТЕВА»
|11
|Мирамистин®. Первое правило безопасности.
|ООО «ИНФАМЕД К»
|12
|Креативная социально-благотворительная акция «Играй за жизнь»
|ООО «ТакедаФармасьютикалс»
|13
|ТВ ролик бренда АнвиМакс «Не болей, Россия»
|ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
В прошлом году в этой номинации победил проект Bayer – коммуникационная кампания препарата «Терафлекс» «Хочу. Могу. Делаю».
Номинация «Креатив года» входит в категорию «Коммуникация года». Эта категория также включает номинацию «Рекламная/маркетинговая кампания».
Номинации «Платиновой унции-2020» распределены по пяти категориям, в том, числе «Компания года», «Препарат года», «Коммуникация года», «Сделка года», «Вектор года».
Номинанты и победители «Платиновой унции» определяются представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могут голосовать за свою компанию, препарат, или проект.
Проведение II этапа голосования Экспертного совета состоится с 22 февраля 2021 по 31 марта 2021 года.
3-е заседание Оргкомитета – 8 апреля 2021 года.
Аудит результатов конкурса – 31 марта 2021 – 8 апреля 2021 года.
Церемония награждения победителей конкурса – 22 апреля 2021 года.
Сергей Рякин
pharmvestnik