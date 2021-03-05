Антитела против COVID-19 от GSK и Vir провалились на испытаниях

Vir Biotechnology и GlaxoSmithKline объявили, что их антитела против COVID-19 под названием VIR-7831 показали низкую эффективность в ходе испытаний III фазы. Ранее компании подписали расширенный пакт о сотрудничестве на 345 млн долл.

Независимая комиссия по мониторингу данных рекомендовала GSK и Vir Biotechnology прекратить испытания моноклональных антител VIR-7831 из-за их низкой эффективности, сообщает BioSpace. Хотя проблем с безопасностью выявлено не было, комиссия заявляет, что «анализ чувствительности имеющихся данных вызвал опасения по поводу величины потенциальной выгоды».

Из-за этих новостей акции Vir упали более чем на 30%, при этом ценные бумаги GSK не изменились в цене. FierceBiotech пишет, что это стало очередным разочарованием для GSK, которая также не смогла создать эффективную вакцину против COVID-19.

VIR-7831 представляет собой моноклональное антитело двойного действия, которое блокирует проникновение вируса в здоровые клетки и очищает инфицированные клетки, что может защитить пациентов от прогрессирования заболевания.

В целом моноклональные антитела представляют собой синтетические копии естественных белков человеческого организма, борющихся с инфекциями, они уже используются для лечения некоторых видов рака. VIR-7831 нейтрализует живой вирус SARS-CoV-2 путем связывания с высококонсервативным эпитопом спайкового белка.

Исследования проводились в рамках программы ускоренных терапевтических вмешательств и вакцин против COVID-19 (ACTIV). Эти клинические испытания, инициированные в декабре 2020 года Национальными институтами здравоохранения (NIH) США, направлены на оценку воздействия различных экспериментальных лекарственных препаратов на взрослых, госпитализированных с COVID-19.

В апреле 2020 года Vir и GSK объявили о своем сотрудничестве на сумму в 250 млн долл., оно включало исследования и разработку новых методов лечения коронавирусов. В феврале 2021 года компании подписали расширенное соглашение еще на 345 млн долл., в него вошли также РСВ, грипп и другие респираторные вирусы.

Николай Соколов

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