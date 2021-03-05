РФПИ сообщил о начале процедуры скользящей проверки «Спутник V» европейским регулятором

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о начале процедуры скользящей проверки вакцины «Спутник V» Комитетом по лекарственным препаратам для человека (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом сообщается на сайте фонда.

Решение CHMP о начале непрерывного обзора основано на результатах лабораторных исследований и клинических исследований на взрослых. EMA оценит соответствие вакцины обычным стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

«Мы предоставили EMA все необходимые данные по вакцине, которую уже одобрили более 40 стран мира, – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. – Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 млн жителей ЕС начиная с июня 2021 года».

Также в Еврокомиссии сообщили, что могут включить российскую вакцину в портфель заказов, но на настоящий момент таких планов у ЕС нет. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе рассказал представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

Две страны – члены ЕС приняли индивидуальные решения о регистрации «Спутник V» без одобрения EMA. Вакцина в настоящее время одобрена для использования в Венгрии и Словакии.

Вакцина одобрена для использования в 42 странах мира с общим населением более 1,1 млрд человек, сообщает РФПИ.

Елена Сидорова

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