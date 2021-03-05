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РФПИ сообщил о начале процедуры скользящей проверки «Спутник V» европейским регулятором

Комитет по лекарственным препаратам для человека EMA начал процедуру скользящей проверки вакцины «Спутник V». Будет оцениваться соответствие вакцины обычным стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству. Также в Еврокомиссии сообщили, что могут включить препарат в общеевропейский портфель заказов.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о начале процедуры скользящей проверки вакцины «Спутник V» Комитетом по лекарственным препаратам для человека (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом сообщается на сайте фонда.

Решение CHMP о начале непрерывного обзора основано на результатах лабораторных исследований и клинических исследований на взрослых. EMA оценит соответствие вакцины обычным стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

«Мы предоставили EMA все необходимые данные по вакцине, которую уже одобрили более 40 стран мира, – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. – Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 млн жителей ЕС начиная с июня 2021 года».

Также в Еврокомиссии сообщили, что могут включить российскую вакцину в портфель заказов, но на настоящий момент таких планов у ЕС нет. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе рассказал представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

Две страны – члены ЕС приняли индивидуальные решения о регистрации «Спутник V» без одобрения EMA. Вакцина в настоящее время одобрена для использования в Венгрии и Словакии.

Вакцина одобрена для использования в 42 странах мира с общим населением более 1,1 млрд человек, сообщает РФПИ.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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4 марта, 2021 | Просмотров: 90