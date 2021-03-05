«Аптека.ру» лидирует в сфере e-com на фармрынке в 2020 году

Игроки сферы e-com на фармрынке, входящие в ТОР15, в 2020 году реализовали продукции на 108 млрд руб. Это порядка 78,5% от общего объема операций в рамках e-com сегмента в России за 2020 год. Максимальный упор на лекарственный ассортимент из числа топовых e-com игроков делает сеть «НеоФарм».

Общий объем онлайн-продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России по итогам 2020 года достиг 137,5 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), доля сегмента в общем объеме российского фармрынка с учетом нелекарственного ассортимента составляет 9,3%. Об этом говорится в исследовании аналитической компании RNC Pharma.

В числе представителей e-com сегмента аналитики учитывали только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, также в данные объемы не включена выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанных с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие не зарегистрированные в России дженерики.

Организации, входящие в ТОР15, в 2020 году обеспечили выручку на уровне 108 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), это порядка 78,5% от общего объема операций в рамках e-com сегмента в России за прошлый год. Доля топовых организаций по итогам года несколько скорректировалась вниз, по сравнению с результатами I–III квартала 2020 года, тогда она составляла 78,6%. Это происходило за счет активного развития игроков за пределами топа, считают аналитики.

Лидирует, как и прежде, «Аптека.ру», по итогам 2020 г. доля компании на рознично-коммерческом рынке ЛП составила 2,8% в рублях, остальные 14 компаний, входящих в топ, формируют в сумме еще 4,02%. Примечательно, что «Аптека.ру» повышенное внимание уделяет парафармацевтической продукции, так что доля компании на рынке нелекарственного ассортимента, реализующегося в аптечной рознице, составляет рекордные 5,28%. Остальные топовые игроки объединяют всего 3,6% данного рынка.

Ближайший аналог лидера рейтинга e-com игроков – компания «Здравсити» по итогам прошлого года расположилась на 12-й строчке, доля организации на рознично-коммерческом рынке лекарств составила 0,1% и, соответственно, 0,19% в отношении парафармацевтики.

«Вообще абсолютное большинство крупных компаний (11 из 15) делают упор именно на развитие лекарственного ассортимента, помимо «Аптека.ру» и «Здравсити» повышенное внимание парафарме уделяют только «Сбер Еаптека» (2-я строчка в топ e-com игроков) и «Областной аптечный склад» (Челябинск) – 13-е место», – указано в исследовании.

Тройку игроков-лидеров замыкает партнерство «ИРИС», в отношении лекарственного ассортимента доля организации сопоставима с показателями «Сбер Еаптека» (0,5%), но за счет меньшего объема операций с парафармацевтикой компания уступает ей в общем зачете. Впрочем, организация активно развивается, в частности, в январе 2020 г. к объединению присоединилась сеть «Фармаимпекс» – один из крупнейших игроков российского фармритейла, так что в ближайшее время расстановка в рейтинговых таблицах, очевидно, изменится.

Максимальный упор на лекарственный ассортимент из числа топовых e-com игроков делает сеть «НеоФарм», компания занимает 5-ю строчку рейтинга с долей на рознично-коммерческом рынке ЛП по итогам 2020 года 0,48%.

ТОР-15 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2020 года*

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