Минздрав разрешил применять четырехвалентную вакцину «Форта» от гриппа у детей с шести месяцев

Вакцина «Форта», входящего в «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», стала первой в России четырехвалентной вакциной от гриппа, одобренной для применения у детей младшей возрастной группы и беременных женщин. До этого вакцина применялась у людей от 18 до 60 лет. Вакцина «Форта», входящего в «Нацимбио» госкорпорации «Ростех», стала первой в России четырехвалентной вакциной от гриппа, одобренной для применения у детей младшей возрастной группы и беременных женщин. До этого вакцина применялась у людей от 18 до 60 лет.

Ультрикс Квадри защищает от двух подтипов вируса А и двух – вируса В, содержит по 15 мкг антигенов каждого штамма. Такой состав рекомендован ВОЗ по инактивированным вакцинам.

В ближайшее время Минздрав одобрит Ультрикс Квадри для применения у людей старше 60 лет, и препарат станет доступен для этой возрастной группы в эпидсезоне 2021-2022 годов, сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

В России всего две четырехвалентные вакцины – помимо «Нацимбио», такая вакцина – Гриппол Квадривалент – есть у «Петровакса». Гриппол Квадривалент одобрен для возрастной группы от 18 до 60 лет, но испытывается у подростков (6–17 лет) и у детей (от 3 до 5 лет).

Дети в России пока могут прививаться некоторыми трехвалентными вакцинами от гриппа, в том числе Ультриксом.

Ультрикс производит «Форт». В декабре 2020 года 100% предприятия консолидировал холдинг «Нацимбио», входящий в ГК «Ростех». Свои доли предприятию продали Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова и основатель «Форта» Антон Катлинский.

«Нацимбио» является единственным поставщиком российских вакцин для Нацкалендаря профилактических прививок. В 2020 году холдинг закупил вакцину Совигрипп от «Микрогена», Ультрикс от «Форта», Флю-М от СПбНИИВС ФМБА на 13 млрд рублей.