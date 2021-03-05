Как инженер-радиотехник построил карьеру в фармбизнесе и создал компанию по управлению производственными проектами

Проработав больше пяти лет на топ-менеджерских позициях в фармотрасли, Дмитрий Дрыкин понял, что главное препятствие для стремительного развития этого бизнеса – традиционный корпоративный подход к ведению проектов, удлиняющий период их реализации. В прошлом году он основал компанию E-Project, которая помогает фармкорпорациям снять эти барьеры — его команда берется за нестандартные производственные проекты, которые нужно реализовать в сжатые сроки. Как предпринимателю удалось наработать такие компетенции?

От светодиодов к лекарствам

Инженер-радиотехник по образованию Дмитрий попал в фармбизнес в 2015 году, до этого около 15 лет проработав в стремительно развивающейся сфере полупроводниковой электроники. «Я работал в большом производственном бизнесе, где с нуля прошел все ступени карьерной лестницы. Начинал в сборочном производственном цеху, а закончил вице-президентом большой компании, специализирующейся на светодиодах. О карьере в фарме даже не помышлял. И вот мне позвонили из компании «Оболенское» и пригласили в команду. Конечно, сомнения были, но инвесторы были уверены в успехе: «У тебя на производстве чистые помещения, у нас тоже, у тебя высочайшие требования по качеству, у нас тоже – все получится!»

Дмитрий Дрыкин пришел в команду АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», когда его возглавлял Андрей Младенцев, а основным инвестором – «Газпромбанк». Компания развивалась очень быстрыми темпами, темпы роста составляли десятки процентов в год – ФП должно было запустить новый завод в Серпуховском районе Московской области, объем инвестиций в который составил 3 млрд рублей, из них 2,45 млрд рублей — средства «Газпромбанка». Именно поэтому предприятию была нужна «свежая кровь» — управленцы, способные реализовывать амбициозные задачи в сжатые сроки.

В «Оболенском» Дмитрий Дрыкин отвечал за операционные процессы, в том числе производство, логистику, закупки. «Я и моя команда как раз занимались строительством большого завода в «Оболенском», а также развитием остальных производственных площадок группы. Нам удалось построить, наверное, крупнейшую на тот момент производственную площадку по твердым формам, абсолютно с нуля, и это был очень хороший проект», — говорит Дрыкин.

Дмитрий Дрыкин проработал в ФП «Оболенское», которое к тому моменту стало группой компаний «Алиум», до лета 2020 года, уходил из компании вице-президентом компании, уже задумываясь о собственных проектах в фармбизнесе.

«Китайский» стартап

Новые задачи не заставили себя ждать. «Когда я уволился из «Оболенского», написал в Facebook, что ухожу вникуда, хотелось просто «выдохнуть» после пяти напряженных лет. Мне позвонил Михаил Цыферов [президент «Петровакс» — GxP News], сказал: «Ну нет, так нельзя». Мы начали вести переговоры и вскоре договорились о том, что наша команда будет участвовать в реализации совместного проекта с китайской CanSino Biologics Inc по созданию производства и локализации китайской противоковидной вакцины», — рассказывает Дрыкин.

Вскоре Дмитрий Дрыкин основал собственную компанию E-Project, специализирующуюся на оказании услуг по управлению проектами в фармацевтике и биотехнологиях, а «Петровакс» стала ее первым крупным клиентом. «Когда мы приходили в проект, он был в ранней, подготовительной стадии, был готов концепт. Сейчас это уже полноценный запуск производства, в котором мы отвечаем за технологический трансфер, закупку оборудования, монтаж, пусконаладочные работы. Вызов этого проекта заключается в том, что из-за ситуации с COVID-19 он должен быть реализован в очень сжатые сроки. Обычно реализация подобных проектов занимает год-полтора, а мы должны закончить его значительно быстрее», — отмечает Дрыкин.

По его словам, команда E-project состоит из сотрудников, имеющих большой опыт работы не только в проектном менеджменте и строительстве, а также в эксплуатации действующего производства. «Нам удалось собрать команду специалистов, которые не только строили, но и эксплуатировали предприятия. Это важно, т.к. позволяет соединить эффективный проектный менеджмент и глубокую погруженность в фармбизнес, что дает отличную синергию. Кроме того, все эти люди заточены на результат и получают оплату при условии того, что выдерживают достаточно жесткие сроки», — говорит операционный директор и партнер E-project Павел Галкин. За спиной у Павла работа в крупных инжиниринговых компаниях и опыт реализации большого количества строительных проектов: от жилья до предприятий пищевой, радиоэлектронной и фармацевтической промышленности.

Принцип прозрачности

Помимо «Петровакс», у команды E-project в работе еще несколько проектов в сфере фармацевтики и биотехнологий. Преимуществом подхода компании в том, что она предлагает клиентам разнообразие технологических решений. «Часто бывает, что компании, специализирующиеся только на проектировании, предлагают клиентам определенное оборудование, с поставщиком которого они работают много лет. Мы не зависим от какого-либо производителя и в соответствии с задачами клиента предлагаем рассмотреть европейские, американские, китайские и индийские бренды. Пользуясь нашими инженерными компетенциями, мы организуем для клиентов наиболее выигрышные «сеты». Такой подход позволяет обеспечить лучший баланс цена / качество при производстве», — говорит Дрыкин.

Еще один принцип E-Project — прозрачность процессов. «Подход, когда клиенту говорят: «Дай нам денег, а на выходе получишь завод», для нас неприемлем. «Мы работаем с заказчиком в режиме непрерывного взаимодействия, прямого обмена информацией. Раз в неделю встречаемся с топ-менеджментом, отчитываемся, что было сделано за этот период и что в планах. При этом, все рабочие материалы проекта, его графики доступны он-лайн, 24/7», — говорит Павел Галкин.

Команда E-Project считает своим конкурентным преимуществом гибкость и способность работать в условиях сжатых сроков, и это позволяет решать многие проектные задачи фармкорпораций, часто работающих в режиме длительных согласований. «Мы подписываемся на проекты, которые нужно делать очень быстро, в условиях ограниченного бюджета, в которых нужно проявить разумную инженерную фантазию. Проектные команды внутри фармбизнеса обычно очень хорошо структурированы и квалифицированы, но не очень оперативны, много времени занимают обсуждения и согласования. Это неизбежная практика большой структуры. Здесь мы готовы помочь, и как внешняя команда реализовать проекты в разы быстрее, обеспечивая заказчику понятный и прозрачный результат. Фактически мы создаем для клиента внешний проектный офис. Важнейшее правило бизнеса — делай постоянные затраты переменными, и мы помогаем применить этот принцип при реализации инвестпроектов в фарме и биотехе», — говорит Дмитрий Дрыкин.

gxpnews