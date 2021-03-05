Антитела к южноафриканскому варианту SARS-CoV2 могут защитить от других штаммов вируса

Исследователи из ЮАР выяснили, что антитела, выработанные в ответ на «южноафриканский» штамм коронавируса, способны защищать организм от других мутаций SARS-CoV2. Как подчеркнули ученые, вакцины, при разработке которых использовался южноафриканский вариант, могут вырабатывать иммунитет и к остальным штаммам вируса.

Южноафриканские исследователи заявили, что антитела, выработанные под воздействием превалирующего в ЮАР варианта коронавируса 501Y.V2, могут предотвратить заражение другими штаммами. Предварительные результаты лабораторных исследований опубликованы на портале medRxiv.

Ученые использовали плазму крови людей, которые заразились 501Y.V2 во время последней волны коронавируса, и применили ее для борьбы с вариантом SARS-CoV2, распространившимся в ходе первой волны. Было обнаружено, что антитела к «южноафриканскому» штамму способны нейтрализовать и другие мутации коронавируса.

По словам профессора Национального института инфекционных заболеваний ЮАР Пенни Мура, гуморальный иммунный ответ, выработанный к варианту 501Y.V2, был снижен, когда плазму на его основе применили для подавления первоначального штамма в организме. Но не сильно, всего в три раза. При этом гуморальная реакция, в основе которой лежали антитела к вирусу из первой волны, была снижена в девять раз при ее использовании для нейтрализации 501Y.V2.

Как считают исследователи, вакцины от COVID-19, разработанные на основе штамма 501Y.V2, могут защитить от других вариантов SARS-CoV2, которые распространены в различных частях мира.

Старший правительственный советник по вопросам COVID-19 Салим Абдул Карим отметил, что производители вакцин, среди которых компании Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson, уже начали заниматься адаптацией своих вакцин к южноафриканскому штамму.

Мутация снизила потенциал вакцины Pfizer в пять раз, препарата Moderna – в два раза. Известно, что вакцина Johnson & Johnson эффективна против 501Y.V2 на 64%.

Moderna уже создала вакцину, разработанную специально для борьбы с африканской мутацией, и планирует начать ее клинические исследования, в которых примут участие как пациенты, уже привитые от коронавируса, так и те, кто не был вакцинирован, пишет Daily Mail.

Владимир Заболотских

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