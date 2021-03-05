Глава РФПИ заявил о планах привить 40 млн россиян «Спутником V» к июню

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о предполагаемом росте количества вакцинированных граждан России. По его словам, в фонде рассчитывают привить примерно 40 млн россиян к началу лета.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) планируют, что к июню около 40 млн россиян будут привиты вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом в интервью телеканалу CNN заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, передает ТАСС. По его словам, доверие в мире к российской вакцине растет, и все больше стран хотят ее использовать.

В начале февраля замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что к концу первого полугодия российские предприятия выпустят больше 90 млн доз «Спутника V». К концу второго полугодия в стране будут ежемесячно производить по 18 млн доз этой вакцины.

Всего 44 государства зарегистрировали «Спутник V», включая две страны Евросоюза – Словакию и Венгрию. Обе республики зарегистрировали вакцину по ускоренной процедуре. Эффективность российской вакцины по результатам испытаний составляет 91,6%, сообщали в РФПИ.

Григорий Дубов

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