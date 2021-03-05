Альянс фармассоциаций предложил внести в законодательство термин «фармацевтические услуги»

Ассоциация независимых аптек (от лица Альянса фармассоциаций) направила обращение в Госдуму с просьбой рассмотреть поправки в законодательство. В письме организация просит узаконить термин «фармуслуги» и прогнозирует дефицит ряда отечественных препаратов в связи с ограничением маркетинговых бонусов.

СРО «Ассоциация независимых аптек» от лица Альянса фармацевтических ассоциаций написала письмо на имя председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова. В своем обращении, с которым ознакомился «ФВ», организация предлагает законодательно закрепить социальную значимость аптечной деятельности.

Понятие «фармацевтические услуги»

Организация предлагает внести поправки в проект Федерального закона № 912246-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»».

Ассоциация предлагает включить в проект новые нормы с целью устранения пробелов действующего законодательства и защиты интересов фармработников. Как пояснили «ФВ» в организации, в существующих сейчас нормах есть определения медицинских, образовательных и иных услуг, но нет понятия фармацевтической услуги. В СРО уверены, что четкое определение может сделать деятельность сотрудников аптек более понятной.

Что касается термина «социально-значимый», то здесь организация видит необходимость в законодательном закреплении аптечной организации как наиболее важного структурного элемента системы здравоохранения в вопросе лекарственного обеспечения граждан.

Ограничение бонусов

В ассоциации также напомнили о несогласии рынка с ограничением маркетинговых бонусов от производителей до 5% и поделились своим прогнозом, как принятие пункта повлияет на лекарственное обеспечение.

В СРО подчеркнули, что такие меры не способствуют здоровой конкуренции. Напротив, введение ограничений приведет к вымыванию лекарственных препаратов дешевого сегмента (в основном, российского производства) и может повлечь за собой отказ от производств на территории России дешевых лекарств. В этот список могут войти препараты: «Эуфиллин», «Фурасемид», «Димедрол» в ампулах и такие популярные лекарства как «Парацетамол», раствор глюкозы, «Ибупрофен», «Димедрол».

Получение бэк-маржи в виде платы производителей за продвижение товара аптечным организациям – один из главных факторов, позволяющих аптекам обеспечивать население лекарствами по закупочной (и ниже) цене, при этом продолжая работать без убытков на минимальной рентабельности, резюмирует ассоциация.

10 февраля Госдума приняла в первом чтении проект об ограничении аптечных сетей. Депутаты предлагают ограничить размер максимальной доли аптечных сетей на рынке до 20%, сумму выплат по маркетинговым контрактам до 5%.

Руслан Мавлиханов

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