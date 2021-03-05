Суды подтвердили наличие картеля при поставке лабораторного оборудования в Липецкой области

УФАС по Липецкой области выявило картельный сговор между четырьмя компаниями, которые не снижали максимальную цену на 334 электронных торгах при поставках лабораторного оборудования и расходных материалов. Выводы антимонопольщиков признали обоснованными суды трех инстанций. Участники картеля оштрафованы на 17 млн руб.

Липецкое Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало «Медкомпани», «Аверс-медтех», «Биоспектр» и «Лабэксперт-М» нарушившими антимонопольное законодательство. Кассационный арбитражный суд Центрального федерального округа поддержал решения нижестоящих судов, согласившихся с позицией УФАС о наличии антиконкурентного соглашения между участниками торгов на поставку оборудования, реактивов и реагентов для лабораторных исследований и расходных материалов в 2016—2018 годах.

Согласно решениям судов, опубликованным в картотеке электронных дел, компании договорились о поддержании цен во время участия в 334 электронных торгах. Картельный сговор дистрибьюторов ведомство обнаружило в ходе проверки, проводившейся с июля 2018 года по май 2019 года.

Отсутствие конкурентной борьбы выразилось в незначительном снижении начальной максимальной цены на закупках, где участвовали фигуранты дела, которое не превышало 1%. При этом на торгах с участием других лиц наблюдалось существенное падение цены — от 29 до 50%, следует из решений судов.

Кроме того, поставщики использовали единую инфраструктуру для подачи заявок на участие в торгах: одни и те же IP-адреса, адреса электронной почты и телефоны. Заявки, оформленные в едином стиле, подавались в один и тот же день с небольшой разницей во времени.

В свою защиту компании указывали, что использование единых контактных данных обусловлено наличием агентских договоров между ними. Суд отклонил указанные доводы, поскольку использование единой инфраструктуры при подготовке к торгам свидетельствует о наличии «договоренности между участниками о достижении единой для всех цели».

Координация действий позволила участникам картеля получить свыше 316 млн руб. выручки, указано на сайте Федеральной антимонопольной службы. Участники картеля оштрафованы на 17 млн руб.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для рассмотрения по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ (недопущение, ограничение или устранение конкуренции).

Таисия Кубрина

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