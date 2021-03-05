Минздрав разрешил применять «ЭпиВакКорону» для лиц старше 60 лет

Вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. Минздрав внес соответствующую запись в инструкцию по медицинскому применению препарата.

В результате исследований, «показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов», вакцина «ЭпиВакКорона» от ГНЦ ВБ «Вектор» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На основании представленного заявления и документов по результатам проведенных экспертиз Минздрав 3 марта принял решение внести изменения в регистрационное досье вакцины на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона».

«В новой редакции инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата отмечено, что он показан для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет (в старой редакции – у взрослых 18-60 лет)», – указано в сообщении.

В начале февраля сообщалось о завершении исследования вакцины «ЭпиВакКорона» среди людей старше 60 лет. И.о. замгендиректора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих говорила тогда, что «пожилые люди легко перенесли инъекцию, без сильных нежелательных реакций». По ее словам, в большинстве добровольцы жаловались на небольшую боль в месте инъекции.

Непомнящих отметила, что выработанный после вакцинации «ЭпиВакКороной» иммунитет предположительно сохранится в течение года.

Елена Сидорова

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