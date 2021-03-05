Novartis и CureVac договорились о совместном производстве вакцины от COVID-19

CureVac заключила соглашение с Novartis, которая поможет немецкой компании в производстве вакцин от COVID-19. Швейцарская фирма планирует выпустить до 50 млн доз препарата, адаптируя под его производство свой завод в Австрии.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis заявила об оказании содействия в производстве вакцины от COVID-19, разработкой которой занимается немецкая бифармацевтическая фирма CureVac, в рамках заключенного между ними договора, направленного на ускорение процесса производства противоковидных препаратов.

Двухдозная мРНК-вакцина CVnCoV компании CureVac проходит в настоящее время заключительный этап испытаний, начавшийся в декабре прошлого года, с участием около 37 000 человек. Как сообщает производитель, результаты могут быть опубликованы уже в следующем месяце. Известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже проводит процедуру постепенной экспертизы вакцины для ее регистрации.

Novartis заявила, что планирует начать производство вакцин немецкой фирмы во II квартале этого года. Компания модернизирует для этого свой завод в Кундле, Австрия, инвестируя в него около 10 млн долларов. Цель компании – произвести до 50 миллионов доз немецкой вакцины в текущем году и до 200 млн доз препарата в следующем. В свою очередь CureVac организовала

производственную сеть, которая нацелена выпустить до 300 млн доз в этом году.

Швейцарский производитель лекарственных средств не первый согласился помочь CureVac в производстве вакцин. Такое же желание выразила в прошлом месяце компания GlaxoSmithKline (GSK), обязавшаяся произвести до 100 миллионов доз CVnCoV в этом году. Компании также объединились в целях разработки препарата от новых появляющихся штаммов коронавируса.

Novartis, продавшая свои подразделения по производству вакцин в 2014 году GSK, имеет соглашение с Pfizer и BioNTech о выполнении последнего этапа производства, на котором происходит заполнение и закупоривание флаконов с вакциной.

Фото: facebook.com/novartis

Владимир Заболотских

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