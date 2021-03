Вакцина Moderna против COVID-19 может вызывать сыпь

Специалисты из Бостонской больницы общего профиля Массачусетса опубликовали в The New England Journal of Medicine данные о том, что у получивших вакцину Moderna пациентов может развиваться сыпь. Эксперты обследовали 12 пациентов, у которых появилась сыпь в месте инъекции после получения первой дозы вакцины Moderna. Симптомы проявлялись в период от четырех до одиннадцати дней после получения первой прививки. При этом у половины пациентов сыпь появилась после приема второй дозы, примерно через 48 часов после укола. Однако сообщается, что тяжесть их реакции не была более серьезной чем у тех, у кого сыпь возникла после первой дозы.

Согласно исследованию, большинству пациентов помогли лед и антигистаминные препараты, но некоторым потребовались кортикостероиды, а одному из них давали антибиотики.

Специалисты также ссылаются на иследование вакцины Moderna в рамках III фазы, которое было опубликовано в феврале. Согласно результатам этих испытаний, отсроченные реакции в месте инъекции (покраснение, уплотнение и болезненность) наблюдались у 244 из 30 тыс. пациентов (0,8%) после приема первой дозы и у 68 испытуемых (0,2%) после второй дозы.

Авторы исследования говорят, что их целью было предупредить врачей и медработников о возможной реакции на вакцину, чтобы они «не тревожились, а были хорошо информированы и имели все необходимое для того, чтобы дать своим пациентам соответствующие советы».

«Независимо от того, возникла ли у вас сыпь сразу же в месте инъекции или возникла отсроченная кожная реакция, ни одно из условий не должно помешать вам получить вторую дозу вакцины», — добавляет доктор медицины и ведущий автор исследования Кимберли Блюменталь.

На этой неделе «ФВ» сообщал, что американские центы по контролю и профилактике заболеваний разрешили комбинировать вакцины Pfizer и Moderna и J&J. Они сообщили о том, что пациентам, у которых наблюдалась аллергическая реакция на первую дозу вакцин против COVID-19 от Pfizer и Moderna, можно вводить вакцину от Janssen, дочерней компании J&J, в качестве второй прививки.

Николай Соколов

pharmvestnik