С середины марта «ЭпиВакКорона» будет доступна в рамках массовой вакцинации

С середины марта вакцина «ЭпиВакКорона» будет наряду со «Спутником V» применяться при массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции. С начала 2021 года вакцина производится в ампулах, а с марта «Вектор-БиАльгам» начал выпуск шприц-дозы «ЭпиВакКорона».

Прививать россиян от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» в рамках массовой вакцинации начнут с середины марта, сказал в эфире телеканала «Россия 1» генеральный директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов.

5 марта премьер-министр Михаил Мишустин посетил ГНЦ «Вектор», где осмотрел производство вакцины «ЭпиВакКорона» на предприятии «Вектор-БиАльгам». С начала 2021 года компания начала производство вакцины в ампулах. Планируемая производительность – до 5 млн доз в месяц. С марта предприятие начинает выпуск шприц-дозы «ЭпиВакКорона». Планируемая производительность также составит до 5 млн доз в месяц, сообщается на сайте кабмина.

Регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона» Минздрав России выдал 13 октября.

3 марта Минздрав принял решение внести изменения в регистрационное досье этой вакцины, в соответствии с которым ее можно использовать среди лиц в возрасте от 60 лет и старше.

В октябре прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пожилым и людям с хроническими заболеваниями лучше прививаться вакциной от «Вектора». Она не вызывает аллергических реакций, так как это синтетический препарат на основе искусственно полученных частиц коронавируса, в котором нет белка животного происхождения.

22 января Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2 млрд руб. НЦ «Вектор» на производство вакцины «ЭпиВакКорона». Эти деньги пойдут на выпуск свыше 2 млн доз вакцины и поставку препарата в регионы.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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