Проект по маркировке лекарств в России высоко оценили в ВОЗ

Российская система маркировки получила положительную оценку во Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил советник министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова Алексей Алехин в ходе круглого стола в Совете Федерации. Мероприятие было посвящено развитию фармпромышленности.

«Система маркировки была на «ура» воспринята нашими зарубежными коллегами, потому что Track&Trace развивается и в Соединенных Штатах, и в других разных странах, — сказал представитель Минпромторга. — Возможность реагирования на какие-либо дефекты в лекарственном обращении, быстро изъять лекарства из обращения фактически является одним из ключевых факторов успеха функционирования всей регуляторики в Российской Федерации. И она была хорошо воспринята нашими зарубежными партнерами, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения».

Обязательная маркировка всех лекарств была введена в России 1 июля 2020 года. Лекарства, произведенные до этой даты, могут находиться в обращении без маркировки до истечения срока годности. Кроме того, для ряда лекарств производства до 1 октября 2020 года спецкомиссия давала разрешения на ввод в оборот. Сейчас рынок насыщается маркированными препаратами, сообщил гендиректор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

«Еженедельный объем маркируемых препаратов доходит до 150 миллионов упаковок, а иногда и превышает это число – в зависимости от недели и количества выходных дней. Регулятор с нашей помощью видит обеспеченность лекарственными препаратами на очень многих детальных срезах», — добавил он.

Оператор «Честного знака» также участвует в мониторинге вакцинации от коронавирусной инфекции, напомнил Дмитрий Алхазов. «На данных системы функционирует дашборд, который показывает, сколько вакцин в упаковках, комплектах доз, какого типа, где по стране есть и какими темпами выводятся из оборота, то есть применяются для вакцинации», — пояснил он.

На 1 марта в оборот введено 7,885 млн комплектов доз вакцины «Спутник V», уточнила врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Алла Трапкова.

По словам Дмитрия Алхазова, по истечении года можно будет оценивать статистику по рынку достоверно. «Когда запускался проект, оценки разнились от 6 млрд до 8 млрд упаковок, — рассказал он. — Полный год покажет эти данные, уверен, что управленческий спрос на них будет расти. Мы к этому готовимся, наращиваем аналитический кластер».

Материал партнера: ЦРПТ

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