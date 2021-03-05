Merck сообщила о рекордных финансовых результатах в 2020 году

Merck сообщила о своих финансовых результатах за 2020 год. По итогам года продажи компании выросли на 8,6%, чистая прибыль – на 50,5%, а прибыль на акцию – на 20,5%.

Немецкая компания Merck KGaA сообщила о своих финансовых результатах за 2020 год. Компания добилась увеличения почти всех своих показателей по продажам и выполнила все свои финансовые цели, сообщает портал Bionity.

«2020 год был отмечен беспрецедентной турбулентностью. Тем не менее, несмотря на обстоятельства пандемии, мы решительно реализовали нашу стратегию и достигли поистине превосходных бизнес-результатов», — заявил председатель правления и генеральный директор Merck Штефан Ошманн.

Продажи группы выросли в 2020 году на 8,6% по сравнению с 2019 годом и составили 17,5 млрд евро. Чистая прибыль за тот же период выросла на 50,5% до 2 млрд евро. Предварительная прибыль на акцию в 2020 году увеличилась на 20,5% до 6,7 млрд евро. Чистый финансовый долг снизился на 13% до 10,8 млрд евро.

Что касается конкретных бизнес-секторов, то продажи подразделения «Здравоохранения» снизились на 1,1%, «Онкологии» — увеличились на 12%, «Нейрологии и Иммунологии» — выросли на 6,7%.

Кроме того, в 2020 году компания получила одобрение на свой иммуноонкологический препарат Bavencio в качестве поддерживающей терапии для пациентов с местно-распространенной или метастатической уротелиальной карциномой в США, Европе и Японии.

В марте 2020 года Merck объявила об одобрении препарата Tepmetko в Японии для лечения пациентов с неоперабельным, распространенным или рецидивирующим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с мутацией METex14. Это первое в мире одобрение перорального препарата для лечения распространенного НМРЛ, ингибирующего ген MET.

Также Merck внесла значительный вклад в борьбу с пандемией, пишет Bionity. В частности, Merck поддерживает более 50 проектов по вакцинам. В рамках этого направления деятельности компания объявила о планах расширить свое стратегическое партнерство с BioNTech и значительно ускорить поставку липидов, которые используются для производства вакцины COVID19 от Pfizer и BioNTech.

Николай Соколов

pharmvestnik