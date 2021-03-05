Компания «Катрен» вошла в тройку лидеров в рейтинге TOP15 дистрибьюторов на фармрынке

Компания DSM Group подвела итоги 2020 года и составила рейтинг российских фармдистрибьюторов. На протяжении нескольких лет за право лидерства соревнуются три крупнейшие компании.

Компания «Катрен» по итогам 2020 года заняла третье место по валовому товарообороту. Оборот компании «Протек», занимающей вторую строку, выше на 2,3 млрд. рублей. Однако «Катрен» имеет лучший показатель прироста продаж среди тройки лидеров, ее оборот вырос на 16%.

Помимо этого, компания занимает второе место в аптечном сегменте с долей 20,6%.

TOP15 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке

ТOP10 дистрибьюторов по сегментам

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

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