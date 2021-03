Маркировку и нехватку производственных мощностей назвали главными виновниками дефицита лекарств «Нанолек» получила разрешение на клинические испытания фавипиравира » Amgen купит компанию Five Prime за 1,9 млрд долл. для укрепления на азиатском рынке Amgen решила купить Five Prime Therapeutics за 1,9 млрд долл. Компания получит доступ к экспериментальной терапии для лечения рака желудка bemarituzumab. Это заболевание особенно распространено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а компания планирует укрепить тут свои позиции. Американская Amgen купит компанию Five Prime Therapeutics за 1,9 млрд долл. Сделка предоставит Amgen доступ к ведущему препарату Five Prime bemarituzumab для лечения одной из форм рака желудка, пишет Bloomberg. Это приобретение может помочь Amgen укрепить свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку рак желудка там широко распространен. «Хотя рынок [препаратов от] рака желудка может быть небольшим в США, он может предоставить значительные возможности в Азии», – сообщил Reuters аналитик Робин Карнаускас. По словам аналитика Майкла Йи, рак желудка ежегодно затрагивает около 680 тыс. пациентов в Китае, в США этот показатель составляет 25 тыс. человек. Amgen хочет добиться роста на онкологическом рынке в регионе. С этой целью в 2019 году компания приобрела 20,5% акций китайского производителя онкологических препаратов BeiGene почти за 3 млрд долл. Помимо Китая у этого препарата есть хорошие возможности для продажи препарата в таких странах, как Япония, Корея и Тайвань, считает глава коммерческих операций Amgen Мердо Гордон. Компания полагает, что в следующие 10 лет регион внесет значительный вклад в ее финансовый рост. У Amgen есть свои наработки по лечению рака желудка — AMG 910 и AMG 199, которые находятся на ранней стадии испытаний. Но терапия bemarituzumab также может сыграть роль в борьбе с другими злокачественными новообразованиями, включая рак груди и яичников, заявляют официальные лица компании. Five Prime, базирующаяся в южном Сан-Франциско, специализируется на разработке лекарств, которые задействуют иммунную систему для борьбы с опухолями. После объявления новости о покупке ее акции подорожали на 79,6%, в то время как акции Amgen выросли на 1,8%. Bloomberg отмечает, что в то время, как пандемия заставила многих инвесторов сосредоточиться на вакцинах и терапевтических средствах для борьбы с COVID-19, некоторые производители лекарств начали приобретать права на препараты для лечения рака. К примеру, компания Gilead, которая продает лекарство от коронавируса ремдесивир, в прошлом году потратила 21 млрд долл. на приобретение производителя лекарственных средств от рака груди Immunomedics. Николай Соколов

pharmvestnik