Маркировку и нехватку производственных мощностей назвали главными виновниками дефицита лекарств

Анализ информации, полученной от 74 субъектов, показал, что в связи с введением системы обязательной маркировки лекарств более 80% регионов столкнулись с ростом ресурсных затрат и техническими сбоями в работе информационной системы МДЛП. Именно эти проблемы стали основной причиной, по которой пациенты не могли приобрести те или иные препараты, рассказала сенатор Татьяна Кусайко на «круглом столе» по вопросам развития национальной фармпромышленности, который провел заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в режиме видеоконференции, сообщила 4 марта пресс-служба вехней палаты парламента.

Второй причиной дефицита, по данным регионов, является ограниченность производственных мощностей фармпроизводителей. При этом 72% субъектов информируют об отсутствии или ограниченном количестве некоторых групп лекарственных препаратов у поставщиков, продолжила Кусайко.

В соответствии с поручением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и в связи с многочисленными обращениями граждан относительно проблем, связанных с дефицитом отдельных групп лекарств, Комитет СФ по социальной политике осуществляет мониторинг обеспечения граждан необходимыми препаратами. Данная работа будет проводиться на протяжении всего года, резюмировала сенатор.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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